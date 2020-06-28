تغيير القناعات اولى الخطوات الايجابية لبناء النفس

احلام يوسف

يقول الكاتب والمحاضر الكندي إريك بتروورث في كتابه “الاقتصاد الروحي”، “قد تحدث أشياء من حولك، وقد تحدث أشياء لك، لكن الأشياء الوحيدة التي تعد مهمة، الأشياء التي تحدث داخلك”. ويعني ان لدينا نسبة بسيطة من القدرة على التحكم بالأمور المحيطة بنا، لكن قدرتنا الحقيقية والكبيرة تكمن في قدرتنا على التحكم بدواخلنا، افكارنا، مشاعرنا، آراؤنا ..الخ.

وأوضح بتروورث في كتابه أن أي شخص عندما يتعلم تحمل المسؤولية تجاه ما يحدث حوله، فسيتمكن من تعلم كيفية السيطرة على افكاره ومشاعره وبالتالي تغييرها في حال وجد انها لا تناسب ظرفه او محيطه.

يؤكد بترووث ان التفكير بهذه الطريقة يساعدنا على تحمل مسؤولية افعالنا اكثر وبالتالي حرصنا على ان نكون بأكمل وجه ولو نسبيا، وان الركون الى فكرة الحظ يمكن ان تحد من امكاناتنا على الاصرار والصمود امام العقبات.

في هذا الشأن قالت نهار طه الباحثة بعلم الاجتماع عن قوة التفكير الايجابية: التفاؤل يساعد الشخص على التعامل مع مشكلاته سواء الخارجية او الداخلية بتأن، وتركيز وبالتالي ايجاد حلول حقيقية لكل معضلة ما يسفر عن رضا ذاتي وراحة نفسية.

كيف لنا ان نقنع شخصا ما بأهمية التخلص من التفكير السلبي الذي اعتاد عليه؟

“تغيير القناعات، لأنها الحجر الاساس لاعادة تشكيل وبناء الافكار وبالتالي تغيير المعتقدات والقناعات، بان نحثه على البحث عن صحة تلك القناعات والافكار، ومن ثم البحث عن افكار وقناعات صحيحة ومنطقية اكثر ومريحة اكثر، ومن ثم نبدأ بالخطوة الاولى لتطبيق الافكار الجديدة، ولأنها عادة تؤثر ايجابيا على الحالة النفسية، فهذه اولى خطوات تغيير القناعات”.

تؤكد نهار طه ان “التفكير الايجابي احد انواع العلاجات النفسية ونوع من الاسترخاء. الايمان بان لكل حدث سبب، وقد تصب النتيجة في صالحنا ولو بعد حين، فالتفكير بهذه الطريقة يجنبنا الشعور بالقلق والخوف، وهذه اهم خطوة لتغيير القناعات وطبيعة التفكير، فاغلب من يعانون من امراض نفسية، ومن السلبية التي يعيشونها ويفكرون بها، يكون القلق والخوف عاملان اساسيان في حالتهم”.

وتابعت: “علينا ان نتعلم وهذا بالفعل يتم بالترويض، بان نضحك من انفسنا عندما نفشل بخطة معينة خاصة ان لم تكن مصيرية، فكل فشل هو اشارة لخطوة خاطئة علينا ان نعبرها في المرة المقبلة، اذن فالفشل مفيد ايضا وليس مشكلة، المهم ان لا نلوم انفسنا ولا نندم على أي خطوة نقدم عليها، فهي بالحقيقة محسوبة، والغاية منها ان الله يريدنا ان نتعلم شيئا منها”.

التفكير الايجابي يمكن ان يهون علينا الام كثيرة حتى فقداننا لأعزاء علينا، هذا ما اكدته نهار طه وقالت: “من المهم ايضا ان نتواصل مع اشخاص ايجابيين فهم المنقذ ساعة شعورنا بالإحباط، لئلا تتغير قناعاتنا سلبا في لحظة ما. التفكير الايجابي يمنحنا قوة وحماسة للقيام بمغامرات وتغيير نمط حياتنا في أي وقت نشاء من دون خوف او تردد، ما يمنحنا نشاطا وبريقا ملفتا”.

ولأننا اليوم نحارب من اجل البقاء ضد كورونا، فمن المهم ان نعرف ان التفكير الايجابي يقوي جهاز المناعة حسبما ذكرت نهار طه، وبالتالي يقلل من الاصابة بالأمراض.