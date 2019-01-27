لأول مرة منذ 30 سنة.. ارتفاع نسبة غمر اهوار ذي قار الى 80 %

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت مديرية الموارد المائية في ذي قار، الأحد، عن ارتفاع نسب غمر الاهوار الى 80 %، فيما أكدت مواصلة معالجة تصاريف المياه الكبيرة الداخلة للمحافظة عبر نهري الغراف والفرات.

وقال مدير عام الموارد المائية في ذي قار حسين علي حسين في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس : إن “هطول كميات كبيرة من الامطار تفوق المعدلات الطبيعية وورود كميات تصاريف عالية عن طريق نهر الغراف اسهمت بارواء مساحات واسعة من الاراضي الزراعية”.

واضاف حسين، ان “المديرية تعمل على تدعيم السداد والجداول والانهار للمحافظة على كميات المياه وتأمين المناطق من زيادة تصاريفها، حيث تم استيعاب هذه الكميات وتوجيهها بالشكل الصحيح الى هور ابو زرك، حيث تجاوزت التصاريف الداخلة الى الهور 30 متراً مكعباً بالثانية وهذه النسبة لم تصل الى هذا المستوى منذ ثلاثين عاماً، فيما بلغ الاغمار في الهور الى معدل يتجاوز 80 بالمئة، وهي جيدة مقارنة بالمدة الماضية”.

وتابع ان “الملاكات الفنية والهندسية التابعة للمديرية تتابع اجراءات توزيع تصاريف المياه الواردة الى المحافظة عبر نهري الغراف والفرات وتوزيعها بين مناطق ذنائب الجداول والانهار وزيادة مناطق اغمار الاهوار”.

وبين حسين، ان “شعبة الموارد المائية في الفهود تتابع موقف التصاريف الداخلة لهور ابو زرك الغربي عبر منافذ ابو الجري وابو السميسم وتمريرها الى قناة اللعيوسية ومشروع ماء الجبايش عبر ناظم (AZ24) باتجاه مناطق العمايرة والبو عايش والدبات وناحية المنار وقضاء الجبايش”.