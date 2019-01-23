الشرطة العراقية تتسلح بدبابات (تي-72 ) ومدرعات (بي ام بي 1) بعد تأهيلها

الصباح الجديد – وكالات:

تم الانتهاء من إصلاح ( تي-72أم1) لتلبية احتياجات وزارة الداخلية العراقية، حيث سلمت رسميا إلى كتيبة ميكانيكية خاصة.

وقد تم الإعلان لأول مرة عن خطط الشرطة لإحياء “تي-72” وكذلك عدد من المدرعات القتالية “بي أم بي-1” في الربيع الماضي ، وظهرت صور للمركبات المدرعة على شبكة الإنترنت وهي في ورشة الإصلاح في نيسان الماضي .

وقالت صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية الرسمية أنه تم نقل الدبابات والمدرعات من القاعدة العسكرية في معسكر التاجي الى الشرطة العراقية .

ولم تكن عملية إعادة “ميراث النظام السابق” إلى العمل سهلة، اذ واجهتها صعوبة في العثور على قطع الغيار، وقد تم ايقاف الإصلاحات في تموز، ولكن بعد ذلك بدأ العمل مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، كانت وزارة الدفاع العراقية تعمل على إصلاح معدات عسكرية مماثلة، وتتميز “تي-72 و”بي أم بي-1” التي تم تسليمها لقواتها بألوانها، وبجودة أعلى، فمثلا لا توجد على معدات الشرطة، شاشات جانبية، وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء وأجزاء خارجية أخرى ، ومن المتوقع أن العناصر المفقودة، مثل الشاشات، ستظهر لاحقًا.