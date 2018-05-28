جمع 200 ألف كتاب لمكتبة جامعة الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت مصادر صحفية عن جمع 200 الف كتاب من داخل وخارج العراق الى مكتبة جامعة الموصل المدمرة.

وتحدثت المصادر عن محاولات بناء مكتبة جامعة الموصل التي أحرق داعش كتبها وفجروا رفوفها بعد سيطرته على المدينة في عام 2014.

ونقلت المصادر عن محمد جاسم الحمداني الذي ظل أمينا للمكتبة اكثر من 18 عاما، قوله إن المكتبة كانت تضم أكثر من مليون مصدر و30 ألف دورية علمية، و 7000 مرجع، وتحفا ثمينة كنسخة من القرآن الكريم ترجع إلى القرن التاسع الميلادي ومخطوطات ترجع إلى أكثر من ألف عام.

ويقول الحمداني إنه لحظة مشاهدته إحراق المكتبة “شعرت أن خنجرا غرس في قلبي، كنت أفضل مشاهدة بيتي يحترق بدلا من المكتبة”.

ويوضح الحمداني أنه تمكن من انقاذ 2000 مجلد فقط من تحت الرماد.

ويقول التقرير إن آمال انتشال مزيد من الكتب من رماد المكتبة تلاشت بعد قصف طيران التحالف المكتبة المركزية في مارس/آذار 2016، قائلا إن داعش كان قد استخدمها مركزا لقياداته.

وأشارت المصادر الى عودة الدراسة إلى جامعة الموصل بعد طرد مسلحي داعش من المدينة، حيث انتظم في صفوف الجامعة نحو 45 ألف طالب.

كما لفتت إلى حملات التبرع المحلية والأجنبية بالكتب لمكتبة الجامعة التي وصلت من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، 3 آلاف كتاب من جامعة بليموث و1500 كتاب من جامعة مانشستر.

وتحدثت المصادر عن حملات التبرع المحلية، وعمليات شراء الكتب في العاصمة بغداد لإرسالها إلى جامعة الموصل.

ويقول الحمداني “لقد تسلمنا نحو 50 ألف كتاب، واقول أن 20 ألفا منها كانت مفيدة”.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المكتبة يأملون في العودة إلى مبناها الأصلي بعد أن وصل عدد الكتب نحو 200 ألف، ولكن لا توجد حتى الآن خطط أو تمويل لإعادة بنائها.