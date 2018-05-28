التجارة تنفي نقلها ملف البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات

بغداد – الصباح الجديد:

نفت وزارة التجارة، امس الاثنين، نقل إدارة ملف البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات، مبينة ان الوزارة غير مسؤولة عن اية مادة توزع للمواطنين خارج مفردات البطاقة التموينية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “وزارة التجارة مستمرة بأدارة الملف ولا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص انتقال هذا الملف الى مجالس المحافظات لانها اعتذرت عن توليها ادارة الملف لعدم قدرتها على تهيئة الامور اللوجستية لادارته وهذا ما أدى الى التريث بهذا الشأن حسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

واشارت الى ان “استغلال بعض الشركات لشعار الوزارة ووضعه على سلة غذائية انما يهدف الى اثارة تعاطف المواطنين وكسب الراي العام، وهذا ما سيعرضها الى المساءلة القانونية .

وأوضح البيان ان “الوزارة تعلن عدم مسؤوليتها عن اي مادة توزع للمواطنين خارج مفردات البطاقة التموينية وغير خاضعة للفحص المختبري من قبل الجهات الفنية المختصة “.

وشددت الوزارة على وسائل الاعلام والمواطنين بـ”توخي الدقة والحذر في نشر وتناول اخبار تثير البلبلة لصالح اجندات خارجية لأن الوزارة هي الجهة الوحيدة التنفيذية لادارة ملف البطاقة التموينية وحسب التخصيصات المقررة في الموازنة العامة”.