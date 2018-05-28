٥٥٠ ألف برميل تصديري يخسره العراق يوميا لعدم الاتفاق مع كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة النفط العراقية، ان عدم التوصل لاتفاق بين بغداد واربيل على تصدير النفط عبر المنفذ الشمالي، ييسبب خسائر يومية للعراق تصل الى ٥٥٠ الف برميل يومياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهد في تصريح صحفي، ان “نفط كركوك متوقف بسبب عدم الاتفاق مع اقليم كردستان”، مبينا ان “وزارة النفط ترغب باستئناف الضخ مجدداً عبر انبوب الاقليم”.

واضاف ان “انتاج حقول كركوك الان، اكثر من 150 الف برميل ويمكن زيادة هذه المعدلات بعد استئناف الصادرات”، معتبرا ان “عدم التصدير عبر المنفذ الشمالي يتسبب بخسارة العراق لايرادات مالية في معدلات تصدير يومية لأكثر من 550 الف برميل “.

وأوضح ان” الوزارة اعلنت اكثر من مرة، رغبتها بالتصدير عبر المنفذ الشمالي، ولكن تعقيدات الملفات بين الحكومة الاتحادية والاقليم تسببت بذلك، فضلا عن قيام الاقليم بالتصدير وإبرام العقود مع الشركات دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط”.

وشدد ان “توقف الصادرات النفطية يضر بالاقتصاد الوطني ويتسبب بخسائر مالية كبيرة”، مطالبا بـ”وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار لان تصدير هذه الكميات سيساهم برفد الموازنة العراقية باموال الصادرات التي توزع على جميع العراقيين”.

يذكر ان وزارة النفط العراقية دعت في مرات عديدة لمفاوضات مع اقليم كردستان من اجل تسليم صادراته الى شركة سومو العراقية، الا ان الاقليم يرفض تسليم الصادرات.

، ومازال مصير ما صدر من نفط كركوك من قبل اقليم كردستان منذ ٢٠١٤ يعتبر واحدا من الملفات الغامضة.

وبحسب مراقبين فان ادارة الملف النفطي في الاقليم يشوبه الكثير من الغموض سيما مصير الايرادات النفطية، والمشاكل المالية مع الشركات، والديون والقروض من الشركات والدول وهذا ما اثارته بعض القوى السياسية داخل الاقليم التي تطالب بالكشف عن صادرات الاقليم والاموال المتحققة من بيع النفط.