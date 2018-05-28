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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ملاكات النزاهة تضبط أكثر من مليون حبة مخدرة في مطار بغداد الدولي

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية تحقيق بغداد التابعة لهيئة النزاهة، أمس الاثنين، ضبط أكثر من مليون حبة مخدرة في مطار بغداد الدولي.
وقالت المديرية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “ملاكاتها في شعبة الإسناد والضبط القضائي تمكنت من ضبط 1,036,800 حبةٍ مخدرةٍ في مخازن الشحن الجوي في المطار (مطار بغداد الدولي)، وردت لمصلحة إحدى الشركات الأهلية على أنها إكسسوارات هواتف نقالة”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في الثامن من الشهر الحالي، ضبط شحنة مخدرات تتكون من 400,000 حبةٍ مخدرةٍ في المطار ذاته.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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