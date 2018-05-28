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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رئاسة الجمهورية تدعو الكتل الفائزة الى احترام الواقعية السياسية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت رئاسة الجمهورية الكتل والقوائم الفائزة، الى إحترام الواقعية السياسية.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، حسين الهنداوي، في تصريح صحفي “هناك واقعية سياسية يجب ان تُحترم من الكتل السياسية الفائزة” مؤكداً ان “رئيس الجمهورية يهمه بان تتم الأمور بشكل سلس وسلمي وحفظ مصلحة البلد على أساس الدستور”.
وأشار الى ان ” من الصعب إطلاق أحكام مسبقة بشأن نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق، وحتى قبل الانتخابات كانت هناك اتهامات بشراء أصوات ومراكز انتخابية وهو جزء من الحملة الانتخابية”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد اصدرت، امس الأول الاحد، بيانا بشأن التوجيهات الحكومية وتحرك نواب حول نتائج الانتخابات، فيما دعت جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون للهيئة القضائية للانتخابات.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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