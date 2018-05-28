رئاسة الجمهورية تدعو الكتل الفائزة الى احترام الواقعية السياسية

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت رئاسة الجمهورية الكتل والقوائم الفائزة، الى إحترام الواقعية السياسية.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، حسين الهنداوي، في تصريح صحفي “هناك واقعية سياسية يجب ان تُحترم من الكتل السياسية الفائزة” مؤكداً ان “رئيس الجمهورية يهمه بان تتم الأمور بشكل سلس وسلمي وحفظ مصلحة البلد على أساس الدستور”.

وأشار الى ان ” من الصعب إطلاق أحكام مسبقة بشأن نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق، وحتى قبل الانتخابات كانت هناك اتهامات بشراء أصوات ومراكز انتخابية وهو جزء من الحملة الانتخابية”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد اصدرت، امس الأول الاحد، بيانا بشأن التوجيهات الحكومية وتحرك نواب حول نتائج الانتخابات، فيما دعت جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون للهيئة القضائية للانتخابات.