مجلس النواب يحقق بزيارة وفود حزبية الى اسرائيل ولا تعليق للحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه مجلس النواب امس الاثنين، لجنة العلاقات الخارجية بالتحقيق في شأن زيارة وفود الى اسرائيل.

وطالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “وزارة الخارجية بالتحقيق بما ورد في وسائل اعلام غربية وصهيونية بشان زيارة ثلاثة وفود عراقية الى الكيان الإسرائيلي”.

ووجه الكعبي “لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأراضي المحتلة وبالخصوص من اعضاء مجلس النواب، ان صحت الزيارة”، مؤكدا على ان “قضية الذهاب لإرض محتلة خط أحمر ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها”.

وكانت مواقع دولية وعربية ومحلية نقلت عن خارجية الكيان الاسرائيلي في موقعها الرسمي على تويتر، كشفها عن زيارة ثلاثة وفود حزبية ضمت 15 شخصا الى إسرائيل خلال العام الماضي 2018″ مشيرة الى أن “زيارة الوفد العراقي الثالث جرت قبل عدة أسابيع”.

ولم يصدر اي تعليق او موقف حكومي رسمي بشأن هذه المعلومات، سيما بعد تأكيد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب, امس الاثنين, أنها ستفتح تحقيقا للاطلاع على حقيقة ما كشفته مصادر إسرائيلية بشان زيارة وفود عراقية لتل ابيب بضمنهم نواب، حسب عضو اللجنة النائب عامر الفايز..

الذي أورد ان ” اللجنة ستصدر بيانا رسميا حال الانتهاء من عملية التحقيق”.

الفايز قال أيضا ان ” اللجنة ستستضيف وزير الخارجية محمد علي الحكيم اليوم – الثلاثاء – من اجل الوقوف على الحقيقة”