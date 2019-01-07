شركة ديالى تحقق طفرة نوعية في تصنيع وانتاج المحولات الكهربائية

تسعى لانتاج المقاييس الالكترونية بطاقة (300) الف سنويا

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعد شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن شركة مصنعة 100% لمنتجاتها المعروفة من المحولات والمقاييس الكهربائية بأنواعها وانها الشركة الوحيدة التي أسست خصيصا لسد حاجة السوق العراقي وخاصة وزارة الكهرباء من محولات القدرة والتوزيع والمقاييس الكهربائية وقد جهزت مايقرب من (100) الف محولة وملايين المقاييس الكهربائية في الثمانينيات من القرن الماضي والتي مازالت تعمل بكفاءة عالية في الشبكة الوطنية .

واستطاعت الشركة بعد احداث عام 2003 وبدعم من الوزارة بتحديث وتأهيل المعامل والخطوط الانتاجية من مناشئ المانية وايطالية وسويسرية ونمساوية بجهود مشتركة بين الملاكات العاملة في الشركة والخبراء الاجانب وتحقيق طفرة في الانتاج كماً ونوعاً .ولأستعراض آخر ماتم انجازه من اعمال ومشاريع فيما يتعلق بتطوير المعامل والصعود بطاقاتها الانتاجية وتعزيز الايرادات.

وقال مدير عام الشركة المهندس عبدالودود عبدالستار الذي افصح عن اعداد خطة محكمة منذ مطلع العام الحالي على المستويين الانتاجي والتسويقي الى جانب المتابعة اليومية وعقد الاجتماعات المستمرة وبالاعتماد على جهود وكفاءة الملاكات العاملة من مدراء المصانع والمهندسين والفنيين وجميع العاملين لضمان انسيابية سير العمل والانتاج وتحقيق الربحية ، مؤكدا بأن الشركة حققت طفرة نوعية في انتاجها بعد تنفيذ المشاريع الاستثمارية على وفق أحدث التقنيات ومن شركات معروفة عالميا بدعم مباشر من وزارة الصناعة في تقديم كل وسائل الدعم والاسناد طيلة السنوات الماضية اذ ان بصماته واضحة فيما وصلت اليه الشركة اليوم من تطور كبير في مصانعها ورصانة منتجاتها ونهوض واقعها الصناعي والانتاجي وكفاءة ادائها الاداري والمالي ، منتهزا هذه الفرصة ليجدد مناشدته ودعوته الى وزارة الكهرباء للاستمرار في التعاون مع الشركة وابرام عقود تجهيز جديدة معها لتأمين احتياجات مديريات ودوائر الكهرباء من المحولات الكهربائية بنوعيها القدرة والتوزيع وبشتى السعات بتصنيع عراقي 100% وبامتياز من شركة متسوبيشي اليابانية بطاقة انتاجية تصل الى (7000) محولة سنويا وامكانية الصعود بها الى (9000) محولة ان اقتضت الحاجة لذلك مع توفر المواد الاولية الكافية ومن مناشئها العالمية الرصينة .

ولفت المدير العام الى الايفاء بكامل الالتزامات التعاقدية مع وزارة الكهرباء للعام الماضي بالكميات والمواعيد المحددة ، مبديا الاستعداد لتوقيع عقود تجهيز على وفق مبدأ الدفع بالآجل للمساهمة في رفد قطاع الكهرباء ولتعزيز الايرادات كون الشركة ممولة ذاتيا منذ سنوات عدة .

وكشف عبدالستار عن تشكيل وفد برئاسته وعضوية عدد من المدراء العامين في وزارة الكهرباء بموافقة المراجع في وزارة الصناعة لعقد اجتماع مشترك وتوقيع محضر مع شركة ميتسوبيشي اليابانية (الشركة الأم) لتطوير المعرفة الفنية لمنتجاتها ، مبينا بأن المحضر يتضمن فقرتين لتنفيذ تطوير معمل محولات القدرة خلال العام الحالي واستكمال المباحثات لتطوير معمل محولات التوزيع ، كما افصح عن المباشرة بتنفيذ مشروع انشاء معمل جديد لصباغة المحولات الكهربائية بكلفة مليونين و(500) الف دولار من تخصيصات الخطة الاستثمارية بتقنية ايطالية ، مشيرا الى ان للشركة معمل صباغة متكامل ومؤهل الا ان الحاجة ماسة لانشاء معامل جديدة لمواكبة التطور والزيادة الحاصلة في الطاقات الانتاجية لمعامل المحولات ولتحقيق نقلة نوعية في الواقع الصناعي والانتاجي للشركة .

ولفت المدير العام الى تنفيذ مشروع جديد من نوعه في العراق بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لانتاج المقاييس الالكترونية بطاقة (300) الف مقياس سنويا بمايكفي حاليا لتغطية الحاجة اذ يتميز هذا المقياس بمواصفات عديدة اهمها امكانية قراءة صرفيات الطاقة الكهربائية عن بعد ، معلنا عن المباشرة بالانتاج الفعلي للقابلو الضوئي الجديد بنوعيات ومواصفات حديثة بتقنية نمساوية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بطاقة (2500) كيلومتر سنويا ، موضحا بأن هذا المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبدعم من المسؤولين فيها بعد زيارتهم للشركة .

في ختام حديثه شدد عبدالستار على ان شركة ديالى للصناعات الكهربائية معروفة لدى الجميع بأنها الاولى والوحيدة بالتصنيع والانتاج للمحولات الكهربائية بنوعيها القدرة والتوزيع ومنح شهادات الفحص المعتمدة وتعمل بالتمويل الذاتي منذ عدة سنوات وحققت تطورا كبيرا في معاملها ومنتجاتها وادائها ومؤشراتها الانتاجية والمالية وانها ماضية قدما للارتقاء بواقعها ومنتجاتها .

من جانبه قال المهندس عبدالسلام محمد جعفر مدير التسويق بأن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العقود المركزية التي ابرمتها مع وزارة الكهرباء في آب من العام الماضي وعقود اخرى مع مديريات كهرباء الفرات الاوسط وكهرباء الوسط وكهرباء الصدر وكهرباء الكرخ لتجهيزهم بمنتجاتها من المحولات الكهربائية بنوعيها التوزيع والقدرة والمقاييس الكهربائية والمحطات الصندوقية وانها بصدد توقيع عقد جديد مع مديرية كهرباء الجنوب لتجهيزها بكمية (600) محولة خلال (75 ) يوما بدءا من تاريخ توقيع العقد ، مبينا بأن الشركة سوقت ماقيمته (35) مليار دينار خلال الفصل الاول من العام الحالي وبنسبة تطور عن الفترة نفسها من العام الماضي ،آملا ان تشهد الاشهر المقبلة تطورا ملحوظا في الانتاج والمبيعات على حد سواء ، مشيرا الى السعي لاصدار قانون حماية المنتج الوطني لمنتجات شركة ديالى حصرا ، كما وطالب بضرورة حث دوائر ومديريات وزارة الكهرباء ومجالس المحافظات لشراء منتجات الشركة من المحولات مختلفة السعات والمقاييس كونها صناعة حقيقية وانتاج وطني رصين .