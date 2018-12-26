6 مليارات و175 مليون دولار إيرادات الشهر الماضي من النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط، امس الأربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و895 الفا و342 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و175 مليونا و617 الف دولار”.

وأضاف جهاد، أن “الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 261 الف و466 برميلا، بايرادات بلغت 14 مليونا و149 الف و494 دولارا، والمصدرة من حقل القيارة النفطي 157 الف و150 برميلا، بايرادات بلغت 5 مليون و578 الفا و825 دولارا”..

وأوضح، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (61،150) دولاراً”، مشيراً إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”.