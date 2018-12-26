النفط: صادرات كركوك اقل من 100 الف برميل ومعظم الخام المنتج لمصافي الشمال

بغداد ـ الصباح الجديد:

افاد وزير النفط ثامر الغضبان امس الأربعاء، إن صادرات العراق النفطية من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي هي اقل من 100 الف برميل يوميا.

وذكرت رويترز نقلا عن الغضبان قوله ان “صادرات العراق النفطية من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي بين 80 و90 ألف برميل يوميا، فيما يحول معظم الخام المنتج لتغذية المصافي في الشمال”.

من جانبه، قال مدير شركة نفط الشمال فريد الجادر ان “الإنتاج الحالي من حقول كركوك يبلغ نحو 370 ألف برميل يوميا”.

، مبينا ان “فريقا فنيا تابعا لشركة بي.بي يعمل الآن في كركوك وسيعد دراسة لمراجعة خطط زيادة الإنتاج بنهاية 2019”.

واضاف ان “شركة بي. بي تعمل حاليا في شركة نفط الشمال على وضع الدراسات الفنية لإعادة تقييم كامل الإنتاج و كيفية زيادته من حقول كركوك”، مبينا ان “الشركة موجودة على الأرض ويتوقع نهاية العام المقبل الانتهاء من تقديم الدراسات النهائية قبل أن يتم الاتفاق مع الشركة”.

وكانت وزارة النفط اعلنت في كانون الثاني عام 2013، عن اتفاق مبدئي مع شركة “بي بي” لتطوير حقل كركوك النفطية.