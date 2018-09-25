الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في منطقة البنوك شمالي بغداد * تدمير 6 أنفاق تحتوي على 10 عبوات بصلاح الدين

مقتل 3 إرهابيين عند الحدود العراقية السورية * قوة أمنية تعتقل عددا من المطلوبين في مدينة الموصل

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الثلاثاء، اصابة ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة البنوك شمالي بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب مسبح الصفا عند مدخل منطقة البنوك، شمالي بغداد، انفجرت، صباح يوم امس ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة” ، مضيفا أن “قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته “.

ديالى – تفكيك عبوتين

تمكن خبير المتفجرات في مديرية شرطة ديالى وباسناد من دوريات فوج طوارئ المحافظة الثامن امس الثلاثاء من معالجة عبوتين ناسفتين موضوعتين في أرض زراعية في منطقة جليل بيك بقضاء خانقين .

وبينت مديرية الشرطة ان قواتها وخلال عملية تفتيش عثرت على العبوتين وقامت قوة تابعة لها بفرض طوق امني على مكان تواجدهما واستدعت الخبير المختص والذي قام بمعالجتهما من دون تسجيل اي حادث.

بابل – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء ان الاجهزة الامنية تمكنت بعمليات دهم من القاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة.

وذكر المصدر ان عملية القبض على المتهمين جرت في مناطق الشمال والجنوب ووسط المحافظة ووفق مذكرات قبض واستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة ، مؤكدة المديرية ان المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء

واسط – انفجار غاز

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة واسط امس الثلاثاء مصرع شخص واصابة أربعة اخرين بانفجار أسطوانة غاز للحام في بلدة الصويرة شمال مدينة الكوت.

وقال المصدر ان اسطوانة غاز اوكسجين للحام انفجرت في احد محال قضاء الصويرة في اثناء العمل، مضيفا ان انفجار الاسطوانة ادى الى سقوط سقف المحل ومقتل العامل وجرح اربعة كانوا يتواجدون في مكان الحادث خلال وقوعه.

صلاح الدين – ضربة جوية

اعلن مركز الإعلام الأمني امس الثلاثاء، تدمير 6 أنفاق يستخدمها “إرهابيون” تحتوي على 10 عبوات ناسفة في صلاح الدين.

وقال المركز إن “طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين تمكن من 6 انفاق تستخدم من قبل عناصر إرهابية في جزيرة الصينية – حديثة” ، مضيفا أن تلك الانفاق تحتوي على “10 عبوات ناسفة ومواد غذائية ومولد كهربائي”.

الانبار – مقتل ارهابيين

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الثلاثاء بمقتل ثلاثة عناصر من “داعش” عند الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر إنه “بمتابعة دقيقة وجهود متواصلة قوات اللواء التاسع عشر في الحشد الشعبي تمكنت من قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية وتدمير 3 دراجات نارية كانوا يستعملونها للرصد والتسلل عند الحدود العراقية السورية ضمن قاطع عمليات عكاشات”.

الديوانية – حملات دهم

اكد مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء ان دوريات مركز شرطة الدغارة والحمزة والسنية نفذت حملة لمتابعة تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين ألقت من خلالها القبض على ٦ متهمين بقضايا مختلفة.

واضاف المصدر ان مفارز مركز الشامية و قسم الأسرة القت القبض على ٤ متهمين كونهم مطلوبين بعدة قضايا.وأشارت مديرية شرطة المحافظة الى قيامها بإحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

ميسان – حملات تفتيش

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ميسان امس الثلاثاء عن تمكن أجهزتها الأمنية وخلال حملاتها المتواصلة لملاحقة المطلوبين في عموم المحافظة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء بجرائم التهديد و الإيذاء العمد والشروع والقتل العمد ومواد قضائية تتعلق بالتزوير وشهادة الزور، ومتهمين بجرائم تعاطي وبيع المخدرات .

وافاد المصدر انه تم ضبط بحوزة المتهمين أدوات ومواد مخدرة، فضلاً عن ضبط أسلحة واعتدة مختلفة الانواع وأيضا ضبط عجلات ودراجات مخالفة للقانون .

نينوى – اعتقال مطلوبين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الثلاثاء ان قوة أمنية القت القبض على عدد من المطلوبين في مدينة الموصل.

وذكر المصدر انه بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة نفذت قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن قيادة عمليات نينوى عملية نوعية وبوقت قياسي داخل مدينة الموصل بجزئيها الشرقي والغربي” ، مضيفا ان العملية “أسفرت عن القاء القبض على عدد من الأهداف المطلوبة للقضاء على وفق قضايا إرهابية وتعد هذه العملية ضربة جديدة للخلايا الإرهابية النائمة”.