تجهيز المصارف الحكومية بمنظومة مراقبة فديوية بجودة ودقة عاليتين

دورة توثيق لنظام إدارة الجودة لمنتسبي شركات القطاع العام

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز عدد من المصارف الحكومية بمنظومة مراقبة فديوية ذات جودة ودقة عالية.

وافصح الناطق الرسمي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري عن قيام الملاكات الهندسية والفنية في مصنع الكندي التابع للشركة بتجهيز ونصب وتشغيل منظومات مراقبة فديوية في مبنى الادارة العامة لمصرف الرشيد ومبنى فرع مصرف الجزيرة التابع للمصرف المذكور في محافظة نينوى .

واشار الناطق الرسمي الى انه قد تمت المباشرة باعمال النصب والتشغيل للمنظومة بعد توقيع العقد بين الجانبين وانجازها بالكامل خلال فترة قياسية وباعتماد المواصفات القياسية وبمايلبي متطلبات واحتياجات الجهة المستفيدة ، مؤكدا ان الاعمال المنجزة كانت وفقا لفقرات وشروط العقد وبجودة عالية ودقة في التنفيذ.

في سياق اخر اضاف الشمري بأن ملاكات مصنع الكندي التابع للشركة سبق ان قامت بتجهيز ونصب وتشغيل منظومات تحسين معامل القدرة لصالح شركة الحفرالعراقية التابعة لوزارة النفط في محافظة البصرة لتقليل الضائعات في الشبكة الكهربائية الوطنية وترشيد الاستهلاك في المحافظة وسد النقص الكبير في الطاقة الكهربائية المطلوبة ، مبينا بان ملاكات المصنع المذكور باشرت بأعمال النصب والتشغيل بعد توقيع العقد مباشرة وقد حققت هذه المنظومات ترشيدا واضحا بأستهلاك الطاقة الكهربائية ووصلت إلى حالة مثالية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

على صعيد متصل اقامت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن دورة التوثيق لنظام إدارة الجودة لعدد من منتسبي شركات القطاع العام من الوزارة والوزارات الأخرى .

وقال الشمري إن الشركة تواصل برامجها التدريبية في تنظيم الدورات حيث أقامت دورة التوثيق لنظام إدارة الجودة لنشر ثقافة الجودة وتوعية القطاعات المختلفة بأهمية المواصفات الدولية Iso 10013:2001 , 9001:2015 iso ومن هذا المنطق تم إقامة دورة التوثيق لنظام إدارة لعدد من منتسبي المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الأوسط وشركة الأنابيب النفطية كذلك شركة ابن ماجد العامة للصناعات الهندسية إضافة إلى شركة الاستكشافات النفطية وشركات القطاع العام من الوزارة والوزارات الأخرى ولمدة ثلاثة أيام على قاعة التدريب الكبرى في مقر الشركة وان هذه الدورة هي مقررات البرنامج الذي نفذته الشركة في كل سنة لمساعدة الشركات للتأهيل للحصول على شهادات المطابقة بموجب المواصفة القياسية الدولية 9001:2015 iso والمواصفات ذات العلاقة ، إضافة إلى إن الشركة لديها فريق استشاري حاصل على شهادات مدققي جودة دوليين معتمدين من المنظمة الدولية لتسجيل مدققي الجودة (irca) في بريطانيا لتنفيذ جميع عمليات التأهيل للشركات والشركات الأخرى إضافة إلى شهادات المتدربين المعتمدين التي تؤهلهم لإقامة الدورات التدريبية .

الى ذلك تواصل الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سعيها للحصول على شهادة الجودة.وذكر مدير عام الشركة المهندس حيدر ناصر ظاهر ان الشركة وقعت عقدا مع شركة فكسل العالمية لمنح شهادة الجودة الدولية لجميع المصانع التابعة لها ، مشيرا الى ان الشركة باشرت باجراء عملية التدقيق الداخلي في جميع المعامل والاقسام التابعة لها منذ مطلع العام الحالي وانجزت بحدود (50) عملية تدقيق وتستعد لاجراء عمليات التدقيق الخارجي للحصول على الشهادة ، لافتا في ذات السياق الى قيام الشركة بتنظيم دورة تعريفية حول نظام ادارة الجودة جرى خلالها تقديم شرح مفصل عن فوائد هذا النظام والنتائج الايجابية للحصول على شهادة الجودة وعملية تطبيق النظام حيث تخلل الدورة طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع كما وشهدت تفاعلا بناء بين المشاركين والمحاضر.

من جهة اخرى اكد ظاهر ان الشركة حققت كافة متطلبات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمنحها المصادقة وتسميتها كجهة مركزية معتمدة لمعايرة عدد القياس (قدمات القياس ، المايكرومترات الداخلية والخارجية) وفقا للمواصفة العالمية للتتبع والقياس (ISO 9001:2015) ، موضحا بأنه قد تم تأهيل ملاك متخصص من الفاحصين مخولين من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلا عن امتلاك الشركة لنظام معايرة متكامل مصادق ومعتمد من الاخيرة.