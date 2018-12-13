الحكومة تؤكد عزمها إجراء تعداد سكاني يشمل إقليم كردستان في 2020

بغداد – الصباح الجديد:

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق رئيس لجنة السياسات السكانية ان “البيانات والإحصاءات التي يجمعها التعداد السكاني ستساعد في اتخاذ قرارات مستقبليّة مهمة، وستؤمن زيادة التخطيط لتحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرها من التنميات في العراق.

وتشير تقديرات الى ان عدد سكان العراق بما فيها اقليم كردستان يبلغ حالياً أكثر من 38 مليون نسمة.

وقال العلاق في كلمته خلال إفتتاحه للورشة التشاورية بشأن التخطيط للتعداد السكاني 2020 والتي أقيمت في العاصمة بغداد، ان “العراق سيجري تعداداً سكانياً شاملاً يضم إقليم كردستان، ويراعي في الوقت ذاته المتغيرات التي شهدتها البلاد من انهيار أسعار النفط واحتلال داعش الارهابي لعدد من المناطق”.

وأضاف “كما انه سيعتمد أطر وتقنيات حديثة تُستخدم الإحصاءات السكانية من أجل التوزيع الأفضل للأموال الحكوميّة والتعليم والصحة،” لافتاً الى ان “العراق لم يجر تعداداً حقيقاً منذ العام 1987”.

من جهته أكد وزير تخطيط إقليم كردستان، علي السندي الذي حضر الورشة “وجود توافق سياسي واضح بين الحكومتين الاتحادية والاقليم لتنفيذ التعداد الذي ستسهم مؤشراته في تقدير الأهداف الإنمائية توفير بيانات وإحصاءات من أجل تحليل وتقييم التغييرات التي تحدث في البلد”.

وناقشت الورشة بمشاركة مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان ومدراء الدوائر المعنية في وزارتي التخطيط الاتحادية والاقليم، فضلاً عن عدد من ممثلي الدول المانحة، آلية تنفيذ التعداد السكاني وأبرز التحديات التي تواجه العمليات الإحصائية.