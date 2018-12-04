عمليات استباقية تطيح بعدد من عناصر داعش

العثور على 9 جثث لداعش و130 عبوة ناسفة بنينوى

نينوى ـ خدر خلات:

عثرت قوة امنية على 9جثث تعود لعناصر داعش جنوبي الموصل، وتمكنت قوة اخرى من الكشف عن حقل للعبوات الناسفة غربا، فيما تم اعتقال انتحاري داعشي و الاطاحة بخلية توزع اموالا على اسر قتلى التنظيم بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقال مصدر امني عراقي مطلع في محافظة نينوى في حديث الى “الصباح الجديد” ان “الاجهزة الامنية والاستخبارية في محافظة نينوى مستمرة في ملاحقة بقايا تنظيم داعش وبخطط وطرق يتم اعتمادها لاول مرة، حيث ان ثمار تطبيق هذه الخطط بدا يظهر جليا، علما ان المواطن هو احد ابرز المصادر الامنية والاستخبارية اضافة الى عيوننا الامنية التي تلاحق كل شاردة وواردة”.

واضاف “بقايا داعش وابواقهم حاولوا استثمار الامطار والسيول وبثوا الشائعات لايجاد شرخ بين المواطن والاجهزة الحكومية والامنية على اعتبار انها غير مبالية بما يحصل في نينوى، لكن مشاركة مختلفة القطاعات الامنية في عمليات الانقاذ في الموصل وجنوبها وغربها وحتى في القرى النائية التي تضررت، واعادة تشييد القناطر والجسور الانبوبية الصغيرة وغيرها من الجهود، عززت من التلاحم بين المواطنين والقوات الامنية”.

واشار المصدر الى ان “القدرات الاستخبارية للقوات الامنية تتعزز يوما بعد يوم اخر، والمعلومات عن بقايا الدواعش ترد باستمرار، وسنستمر بملاحقتهم اينما كانوا وبغض النظر عن الاحوال الجوية السيئة”.

وعلى الصعيد نفسه، عثرت قوة امنية على 9 جثث تعود لعناصر في التنظيم الارهابي، قرب حفرة الخسفة الشهيرة، ومما يؤكد انها تعود لهم ازياءهم القندهارية وغيرها من التفاصيل.

كما تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 جيش عراقي، وأثر معلومات استخبارية دقيقة من الوصول على احد حقول العبوات الناسفة التي زرعتها عصابات داعش الارهابية لاستهداف المواطنين وقواتنا الامنية في قرية الكولات التابعة لقضاء سنجار (124 كلم غرب الموصل) وتستولي على 130 عبوة ناسفة معبأة على شكل جليكانات إضافة الى عبوة على شكل برميل سعة 120 لترا وعبوة على شكل برميل سعة 220 لترا حيث تكفلت المفارز الهندسية التابعة للفرقة بتدميرها موقعيا.

فيما اعلنت قيادة عمليات نينوى عن قيام مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز شرطة الربيع من القاء القبض على شبكة إرهابية تقوم بتوزيع المساعدات المالية على عائلات الهالكين من عصابات داعش الإجرامية.

وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات دقيقة وتشكيل فريق عمل نجح في القبض على هذه الشبكة المكونة من متهمتين اثنتين وثلاثة متهمين آخرين، والتي تعمل على جمع اسماء زوجات قتلى عناصر داعش في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بهدف إيصال (المساعدات المالية) لهم وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا.

فيما كشفت قيادة شرطة محافظة نينوى، عن اعتقال 5 إرهابيين كانوا يعملون في ما يسمى أمنية وحسبة تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى، اللواء الركن حمد نامس الجبوري، في بيان له إن “مركز شرطة الرشيدية التابع لمديرية شرطة ابي تمام (شرطة نينوى) وبناء على معلومات وتعاون احد المواطنين يلقي القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية والذي كان يعمل فيما يسمى أمنية داعش”.

وأضاف الجبوري، أن “الإرهابي اعترف على أربعة اشخاص في مجموعته، وبناءً على اعترافه ودلالته تم القبض عليهم وهم من عناصر داعش والذين كانوا يعملون فيما يسمى بالأمنية والحسبة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل أحدهم جاء باعترافه أن اسمه كان مسجلا من ضمن الإنتحاريين”.

وأوضح، أن “الإرهابيين الخمسة تم القبض عليهم في منطقة الرشيدية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.