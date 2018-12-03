دراسة تحذر من اتباع «سلوك البومة»

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذرت دراسة دولية الأشخاص الذين يعتمدون «سلوك البومة» أي النشاط في الحياة الليلية والسكون في الصباح، بأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكري من الدرجة الثانية.

وتم تسمية ذلك النهج في الحياة بـ»سلوك البومة»، لأن طائر البومة ينشط ليلاً بينما يفضل السكون نهاراً.

وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية التقدم في التغذية، أن من يفضلون هذا النهج في الحياة، لديهم نمط غذائي غير صحي، ما يجعلهم عرضة للأمراض

وكشف معدو الدراسة من بريطانيا والسويد وسويسرا وسنغافورة، أن هذا النمط يؤثر على الساعة الداخلية بالجسم والمعروفة باسم الإيقاع اليومي، التي تنظم العديد من الوظائف الجسدية، مثل إخبارك متى تأكل، وتنام وتستيقظ، ولكن نمط “سلوك البومة”، يربك أداء هذه الساعة الداخلية التي ترتبط بكثير من العمليات الحيوية في الجسم.

كما ذكرت الدراسة أن من يتبعون “سلوك البومة” يميلون إلى اتباع نظام غذائي غير صحي، يتمثل في استهلاك المزيد من الكحول والسكريات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والوجبات السريعة، بينما يحتوي نظامهم الغذائي على كميات أقل من الحبوب والخضروات، ويأكلون وجبات أقل ولكن أكبر، وهذا يفسر أسباب إصابتهم بالأمراض المزمنة، مثل القلب.

وتزامناً مع نشر الدراسة، ذكر تقرير نشرته جامعة نورثمبريا البريطانية، إن العمليات الحيوية في جسم الإنسان، وهي مستويات الغلوكوز يحدث لها خلل، بسبب ذلك النمط، إذ أن من يتبعون “سلوك البومة” يتناولون الطعام قبل النوم بقليل، ما يمكن أن يؤثر سلباً على عملية، التمثيل الغذائي، وذلك لأن الجسم لا يتبع عملية بيولوجية طبيعية.