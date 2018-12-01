(6) مليارات و(179 ) مليونا و(683) ألف دولار إيرادات النفط للشهر الماضي

بغداد – الصباح الجديد:

حققت وزارة النفط ستة مليارات ومائة وتسعة وسبعين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانون ألف دولار عن مجموع الصادرات النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه امس، وجاء في البيان ان الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) أفادت بأن ” كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من (101 ) مليونا و(156) الفا و(808) برميل ( مائة وواحد مليون ومائة وستة وخمسون الفا وثمانمائة وثمانية برميل) ، فيما بلغت الايرادات بدورها الى (6) مليارات و(179 ) مليونا و (683) الف دولار ( ستة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثة وثمانون الف دولار)”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في البيان “ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من (100) مليونا و (895) الفا و(342) برميل ، وعبر جيهان التركي بلغت كمية الصادرات (261) الفا و(466) برميل، بإيرادات كلية بلغت اكثر من (6 ) مليارات و(179 ) مليونا و (683) الف دولار” .

واشار جهاد الى “ان المعدل اليومي للتصدير بلغ (3,372) مليون برميل ، بواقع (3,363) مليون برميل من النفط المصدر عبر الموانئ الجنوبية و (8,716) الف برميل من النفط المصدر من ميناء جيهان التركي عبر المنفذ الشمالي”.

واوضح جهاد “ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (61,090) دولاراً”.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة اتخذت اجراءها الشهري هذا .