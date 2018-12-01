تجسير الفجوة بين العائدات والنفقات في الموازنة العامة مهمة الحكومة الجديدة

بغداد – الصباح الجديد:

طالب الخبير الاقتصادي لهب عطا عبد الوهاب الحكومة الجديدة الأخذ بـ “تجسير الفجوة بين العائدات والنفقات في موازنته العامة، وتنويع قاعدة اقتصاد البلاد التي ما زالت ريعية.

وتناول عبد الوهاب في دراسته للصباح الجديد ع “الدين العراقي “، وركز على حاجة العراق الماسة للموارد المالية لإعادة الإعمار، متناولاً محاور عدة بطريقة بحثية بدءاً من التطور التاريخي للدين العراقي، والنمو في الديون بعد عام 2014، والدين الخارجي والداخلي والناتج المحلي الإجمالي، معرجاً على تقارير صندوق النقد الدولي وتطور الدين العام حتى عام 2022، والإيرادات والعجز ومستوى الديون المستقبلية..

ويفضي بنا الى استنتاجاته التي هي مهام على الحكومة الجديدة الأخذ بـ “تجسير الفجوة بين العائدات والنفقات في موازنته العامة..

ووضع حد للفساد المالي الذي استشرى كالنار في الهشيم في الحكومات السابقة المتعاقبة، والمضي قدماً في إعادة تنويع القاعدة للاقتصاد الذي لا يزال ريعيا يتأثر بنحو كبير بتذبذبات أسعار النفط العالمية.