تهيئة 120 ألف قطعة سكنية لتوزيعها بين المواطنين في واسط

واسط ـ الصباح الجديد:

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي أمس السبت إفراز وتهيئة 120 ألف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المواطنين ضمن مبادرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونقل بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه عن المياحي القول أن ” إدارة المحافظة شكلت لجنة رئيسة لتنفيذ توجيه رئيس الوزراء بتوفير السكن الملائم لكل مواطن عراقي من خلال منحه قطعة ارض سكنية مجانا “.

وأضاف أن ” اللجنة هيأت وبشكل أولي 100 ألف قطعة ارض سكنية ليتم توزيعها بين المواطنين ضمن مبادرة رئيس الوزراء وعلى وفق الضوابط التي سيتم تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية” ، وأن ” اللجنة في المحافظة سوف تستمر بمسح الأراضي داخل بلديات الاقضية والنواحي لفرز أكبر عدد من القطع السكنية..

ليتم توزيعها على شكل وجبات بين مستحقيها من المواطنين.”.

وأشار إلى ” وجود ازمة حقيقية في موضوع السكن بالمحافظة حيث هناك الآلاف من العائلات من غير مساكن لذلك لجأت إلى السكن العشوائي واستغلال الأماكن العامة في المدن ما الحق ضررا كبيرا بموضوع التخطيط العمراني للمدن وبالتالي شوه معالمها بالاضافة الى خلق حالة من الارباك فيما يتعلق بموضوع الخدمات”