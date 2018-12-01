المغرب يصعد 7 مراكز في تصنيف الفيفا وبلجيكا تحافظ على الصدارة

تونس تراجعت 4 مراكز وبقيت في الصدارة عربيا

العواصم ـ وكالات:

حقق المنتخب المغربي قفزة كبيرة بالتقدم سبعة مراكز في التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات الصادر الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي شهد احتفاظ بلجيكا بالصدارة أمام فرنسا بطلة العالم.

وتقدم المغرب الى المرتبة 40 عالميا والثالثة قاريا والثانية عربيا بعد فوز على ضيفه الكاميروني 2-صفر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 خوله بطاقة النهائيات، وآخر على جاره ومضيفه التونسي 1-صفر وديا في رادس.

وتراجع المنتخب التونسي 4 مراكز وبات في المرتبة 26 وبقي في الصدارة عربيا لكنه تنازل عن صدارة القارة السمراء إثر خسارتين أمام المغرب وديا ومصر 1-2 في التصفيات القارية، فاستغلت السنغال الموقف وانتزعت المركز الأول في إفريقيا بعدما ارتقت مركزين بفوزها على غينيا الاستوائية 1-صفر في التصفيات.

وتقدمت مصر الثالثة عربيا مرتبتين وباتت في المركز 56 علما أنها خاضت مباراة واحدة فقط هذا الشهر (تغلبت على تونس)، وحافظت الجزائر على المركز67 عالميا والرابع عربيا، فيما كان السودان المنتخب صاحب الصعود الأعلى في شهر تشرين الثاني حيث تقدم 8 مراكز (127) على رغم خروجه خالي الوفاض في التصفيات القارية بحلوله ثالثا في المجموعة الأولى التي تأهلت عنها السنغال ومدغشقر للمرة الأولى في تاريخها.

وصعدت السعودية 3 مراكز وعززت موقعها الخامس عربيا وفي آسيا خلف إيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وأصبحت في المركز 69 عالميا أمام سوريا التي حافظت على المركز 74 والإمارات التي تقدمت مرتبتين (79) ولبنان الذي تقدم مرتبة واحدة (81).

ولم تشهد المراكز الخمس الأولى أي تغييرات فحافظت بلجيكا على الصدارة برصيد 1727 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فرنسا بطلة العالم و51 نقطة أمام البرازيل و93 نقطة أمام كرواتيا وصيفة بطلة العالم و96 نقطة أمام إنكلترا.

وخسر المنتخبان البلجيكي والفرنسي 6 نقاط عقب خسارتيهما في دوري الأمم الأوروبية أمام سويسرا وهولندا على التوالي حيث فشلا في بلوغ المربع الذهبي للمسابقة القارية الحديثة العهد.وقفزت البرتغال لتصبح سادسة على حساب الأوروغواي التي تراجعت إلى المركز السابع. وبقيت سويسرا ثامنة وإسبانيا تاسعة والدنمارك عاشرة.

وواصلت ألمانيا تراجعها وخسرت مرتبتين للشهر الثاني على التوالي وباتت في المركز السادس عشر.

في ما يأتي ترتيب المنتخبات الـ 10 الأولى: بلجيكا أولاً 1727 نقطة، وفرنسا 1726، البرازيل 1676، وكرواتيا 1634، وإنكلترا 1631، والبرتغال 1614، والأوروغواي 1609، ثم سويسرا 1599، وإسبانيا 1591، والدنمارك 1589.