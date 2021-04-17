بدء تسلم اول كميات الحنطة المحلية لعام ٢٠٢١ في السماوة

عامر المعموري

اعلنت وزارة التجارة فتح ابواب المراكز التسويقية في محافظات الجنوب والوسط التابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب ايذانا ببدء موسم تسويق الحنطة لعام ٢٠٢ باشر سايلو السماوة تسلم اول كميات الحنطة من الفلاحين ، حيث بلغت الكميات المسوقة في اول يوم ( ٢٢٠،١٤٠) طنا .

وقالت الوزارة ان اللجنة المركزية للتسويق وجهت فروعها و مواقعها باستقبال واستلام الحنطة من الفلاحين و المسوقين ممن حصد ارضة .

واوضح المهندس عبدالرحمن الجويبراوي مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب مع اطلالة يوم الخامس عشر من نيسان توجهنا لفرع الشركة في ميسان لتكون اول المراكز التسويقية التي نلتقي فيها ملاكاتنا ومجاهدونا للاطلاع على الاستعدادات التي اعدت واتخذت ، سيما وان محافظة ميسان من المحافظات الجنوبية التي تتمتع بغزارة في الانتاج وتضم اربع مراكز تسويق هي ( سايلو العمارة ومركز تسويق المجمع المخزني في الطيب ومركز تسويق مطار البتيرة ومجمع الانتصار المخزني موزعة في عموم المحافظة .

واضاف المديرالعام ان مجاهدي الشركة في ميسان يواصلون العمل برغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها بعزيمة واصرار على اداء الواجب الاسمى والمتمثل بايصال مفردات البطاقة التموينية للمواطن الميساني .

والتقى المدير العام مدير فرع الشركة في ميسان منتظر صفاء الذي قدم شرحا مفصلا عن عمل الفرع والاجراءات المتخذة بخصوص الزملاء العاملين واللذين حاليا قيد التحقيق

وتحدث عن عمل المجرشة الحكومية وعمل المجارش الاهلية المتعاقدة ورصيد الشلب ورصيد الرز المتوفر في الموقع ، واستمع لحديث مهندسي وحدة المختبر اللذين بينوا الى هناك الكثير من النواقص الفنية التي من الضروري ان تتوفر للنهوض بمستوى الاداء .

وخلال زيارته التقى مدير عام الشركة بمنتسبي الفرع والتي بدء حديثه مع فاحصي المختبر وضرورة العمل من اجل تامين موسم تسويقي ناجح هذا العام و نريد ان نتجاور حالة الارباك التي يمر بها الفرع ، وخاطب مهندسي وحدة المختبر في الفرع انتم ابناء الشركة ونريد ان نكون عند حسن ظن الجميع .

وتحدث مدير المجرشة الحكومية في العمارة عن الالية التي يمكن نتجاوز من خلالها كل المعوقات بما يسهم في المحافظة على الشلب والسعي لانناح رز متميز .

واكد مدير عام الشركة على ضرورة توفير كل الاحتياجات للنهوض بمستوى الاداء لسايلو العمارة ، مبينا ان موظفي فرع ميسان يقدمون مثال اخر في الولاء باداء الواجب من خلال اعلانهم بانتهاء جميع الاستعدادات للموسم التسويقي الذي دخل اليوم الافتتاح الرسمي ومواقعها مهيئة للاستلام الفعلي للحنطة من الفلاحين والمزارعين .

وخلال زيارته لفرع ميسان التقى مدير عام الشركة باصحاب المجارش الاهلية العاملة في المحافظة وطالبهم بضرورة السعي الحقيقي بالعمل ان يكون عملهم داعم للشركة .

وطالب اصحاب المجارش الاهلية المتعاقدة مع فرع ميسان بتقديم تعهد باستلام الشلب المتبقي في مخازن الشركة وسيتم توزيعه بطريقة قسمة الغرماء شرط ان يتم الانتهاء من تصنيعه خلال خمسة ايام حتى يتم انجاز حصة شهر رمضان التي تتابع بشكل خاص من الوزير الى جانب اهتمام الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء الذي وجه بالاهتمام بالبطاقة التموينية والذي يريد من خلالها اعادة الثقة بالبطاقة التموينية .

واكد اصحاب المجارش الاهلية ممن التقوا بمدير عام الشركة سنكون عند حسن ظنكم وسننجز المهمة بنجاح ومطالبين بتسهيل ، الامر خلال استلام الرز المصنع في المجارش وان لا يكون تلكؤ بالاستلام .