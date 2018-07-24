أنشطتنا متواصلة ومنظمات المجتمع المدني تؤدي دوراً إيجابياً

رئيسة مؤسسة «ومضة أمل» شيماء الجواري:

بغداد ـ فلاح الناصر:

في شهر تشرين الثاني عام 2016، شرعت مؤسسة ومضة امل لرعاية الايتام بأعمالها، وتمكنت من اقامة مجموعة من النشاطات، حتى حصلت شهر كانون الأول من العام 2017، على إجازة تأسيس رسمية لتصبح ضمن منظمات المجتمع المدني مسجلة لدى مجلس رئاسة الوزراء.

وباشرت بإقامة احتفالية تأسيس على قاعة اتحاد الحقوقيين بالمنصور، ثم رعت حفلاً بيوم الطفل اليتيم في قاعة عيون الأماسي بالعطيفة ونظمت مآدبة افطار للأيتام في كورنيش الأعظمية، وفي الاسبوع الجاري تم تقديم سلة غذائية لـ 60 اسرة، وحالياً تواصل اشرافها على دورة الخياطة بأشراف السيدة الهام عبد الستار العبيدي لنحو12 متدربة بالتعاون/ دائرة الثقافة والفنون وبشخص مدير مديرية شباب ورياضة الرصافة، خالد الركابي وجميع المنتسبين الذين كانوا خير عون في نجاح الدورة التي اقيمت لمدة 5 أيام في المديرية وتستكمل في 10 ايام اخرى في المؤسسة بمنطقة الاعظمية.

وفي حديث لرئيسة المؤسسة، شيماء الجواري، لـ «الصباح الجديد»، قالت: المؤسسة تضم شهد علي العبيدي نائباً والمستشارين خالد العزاوي والدكتورة اقبال نوري مخلص وعضوية عبد الستار مجبل والإعلامي أحمد محمد أمين، ورحمة العبيدي واحمد المشهداني وشمس الاعرجي واياد الجنابي ومحمود أبو ليث وستار العلي وإبراهيم الشيباني وقمر الاعرجي والمصور الفوتوغرافي عمر مهدي، والصحفية إيمان الشويلي.

واشارت إلى ان، مؤسستها تعتمد على التمويل الذاتي بجمع تبرعات من الاعضاء، وبينت ان النشاطات السابقة حققت فيها تعاوناً مثمراً مع إدارة اتحاد الحقوقيين حيث قرروا تضييف حفل التأسيس، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين منهم الدكتورة كريمة الجواري، التي سبق أن اسهمت في تأثيث مقر المؤسسة ودفع بدل ايجار لمدة شهر، فيما كانت وقفة مستثمر كورنيش الاعظمية، محمد المالكي ايجابية جداً، عندما قرر فتح الألعاب مجاناً امام الاطفال باحتفالية الطفل اليتيم.

واوضحت، ان الاطفال الايتام المسجلين لدى مؤسستها نحو 150 طفلاً و54 أسرة، ولم يقتصر حفل الطفل اليتيم على المسجلين حصراً، بل تم استقطاب اطفال من دار البراعم في منطقة الشماسية ومن حي البساتين، وتابعت ان المؤسسة تسعى في المدة المقبلة إلى إقامة العديد من الانشطة منها دورات في الحاسبات والدفاع المدني واخرى في الاسعافات الأولية وأنشطة اخرى.

واشارت إلى ان المؤسسة يعمل فيها تطوعياً عدد من المحامين يقومون بالمرافعة عن قضايا الأيتام والأرامل مجاناً، وهذه خطوات تسهم في دعم العمل ضمن المؤسسة الخيرية.

واضافت: لدينا تعاون مع مؤسسة العروبة لحقوق الأنسان، ونتطلع إلى تنظيم اعمال مشتركة خدمة للأطفال الايتام والارامل والاسر المتعففة مع بقية المؤسسات وهذا يرتقي بالعمل الإنساني.

واكدت ان منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً في ايصال المساعدات للأسر المتعففة والاهتمام بالأيتام وتعمل على تهيئة مناخات ملائمة لدعمهم وايلائهم الرعاية ليؤدوا دوراً مهماً في بناء المجتمع، حيث الاجواء الايجابية تجعلهم يتطلعون بثقة لمستقبل مشرق.

ودعت الجواري، الحكومة إلى دعم المؤسسات والتعاون معها في تنفيذ الانشطة، من أجل تخفيف العبء عن الاسر الفقيرة والعمل يداً بيد من أجل النهوض بواقع الفئات التي تعاني فقراً شديداً.

يشار إلى ان السيدة، شيماء الجواري، سبق لها العمل في سكرتارية شركة «اصدقاء الخير»، وضمن منظمة «احفاد بغداد» الخيرية لمدة 6سنوات.