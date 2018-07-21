  • السبت , 21 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

استعادة لوحتين عالميتين مسروقتين

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الصباح الجديد – وكالات:
استعادت الشرطة في شمال إيطاليا لوحتين سرقتا في العام 2017 للفنانين اوجست رينوار، وبيتر بول روبنز.
وعرضت شرطة الفن المختصة بملاحقة سرقة اللوحات والقطع الفنية، اللوحتين أمام الصحفيين في مونزا، وهي مدينة تقع في منطقة لومباردي شمالي إيطاليا.
وقال محققون إن اللوحتين سرقتا في مونزا، من تاجري أعمال فنية، من قبل مشتبه بهم تخفوا كمشترين، على وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.
ووفقا للمحققين فإن اللصوص وقعوا على عقد مزيف متعهدين بدفع 26 مليون يورو (حوالي 30 مليون دولار) مقابل اللوحتين، وبعد أن تم تشتيت انتباه التاجرين انتزع اللصوص اللوحتين وفروا.
وبحسب مصادر في الشرطة فإنه عثر على اللوحتين في مخزن بمدينة تورين الإيطالية.
وبيّن المحققون أن هناك ثمانية مشتبهين، بينهم اربعة إيطاليين وكرواتي واحد، وقد تم توقيفهم على ذمة القضية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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