الملف الأمني

انفجار عبوة لاصقة اسفل عجلة في التاجي شمالي بغداد * القبض على 6 مطلوبين بينهم إرهابي في ديالى

تفكيك سيارة ملغمة في شارع الاطباء وسط تكريت * مقتل منتسب في دائرة الجنسية بهجوم جنوبي نينوى

بغداد – انفجار لاصقة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاثنين مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة لاصقة في التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية انفجرت صباح يوم امس في أثناء مرور العجلة بقضاء التاجي، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر” ، مضيفا أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، فيما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

ديالى – اعتقال مطلوبين

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة ديالى امس الاثنين، القبض على 6 مطلوبين بينهم إرهابي في المحافظة.

وقال المصدر إن ” شرطة محافظة ديالى تواصل جهودها وتنفيذها الممارسات الأمنية ، اذ ألقت دوريات ومفارز من قسم شرطة مكافحة الإجرام في قره تبة وجلولاء وأقسام شرطة بعقوبة وبهرز وقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في شرطة المحافظة القبض على ستة مطلوبين من بينهم مطلوب واحد على وفق المادة ٤ارهاب في عدة مناطق من المحافظة”.

كركوك – حملات تفتيش

افاد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين ان قوات امنية نفذت حملة تفتيش في مناطق وقرى مهجورة في اطراف المحافظة.

وقال المصدر ان هذه القوات عثرت على 3 بنادق كلاشنكوف و 3 عبوات ناسفة عبارة عن جلكان سعته خمسة لترات تحتوي على نترات الأمونيا وعلى نفق بطول 50 متراً، والقت القبض على 3 مطلوبين فضلا عن تحرير مخطوف ، وكذلك عثرت على وسائل تفعيل العبوات و على مركز طبابة صغير.

بابل – عمليات استباقية

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاثنين عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين والمخالفين خلال عمليات استباقية نفذت في عموم المحافظة.

وذكرت المديرية ان مفارزها الامنية نفذت سلسلة عمليات استباقية لتنفيذ اوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية في عموم المحافظة، أسفرت عن القبض على عدة متهمين بمواد جنائية مختلفة ومخالفات متنوعة ، فيما تمكنت قوة تابعة لمكافحة اجرام بابل من القاء القبض على عدد اخر من المتهمين بارتكاب جرائم السرقة والتزوير، في حين اجرت شرطة المحاويل ممارسة امنية شملت العديد من مناطق القضاء بواسطة نصب سيطرات اعتراضية تمكنت على اثرها من القبض على سارق وضبط عجلة مخالفة.

صلاح الدين – تفكيك ملغمة

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية امس الاثنين تفكيك سيارة ملغمة وسط مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين .

وقال الناطق سعد معن إن “شرطة صلاح الدين ومديرية مكافحة ارهاب صلاح الدين ضبطت سيارة ملغمة مركونة بشارع الاطباء وسط تكريت” ، مضيفا ان السيارة جرى تفكيكها من دون حادث.

الديوانية – حملة دهم

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الاثنين ان مفارز امنية تمكنت من القاء القبض على 5 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة وذلك خلال حملة دهم قامت بها لمتابعة المطلوبين الى القضاء حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

الى ذلك تمكنت هذه المفارز من القاء القبض على 7 متهمين كونهم مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة كان البعض منها جنائية تتعلق بالاعتداء على موظفين اثناء الواجب وفق المادة 229 والسرقة على وفق المادة 444 فيما تم التحقيق مع المتهمين من اجل احالتهم الى القضاء حتى ينالوا جزائهم العادل.

نينوى – هجوم مسلح

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى امس الاثنين، بمقتل منتسب في مديرية جنسية المحافظة بهجوم مسلح جنوبي نينوى.

وقال المصدر إن “منتسباً في جنسية نينوى قُتل بهجوم مسلح أمام منزله في ناحية القيارة (50 كم جنوب نينوى)” ، مضيفا أن “قوة أمنية نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث”.

البصرة – حظر تجوال

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة البصرة امس الاثنين ان القوات الامنية فرضت حظرا للتجوال على حركة المركبات في المحافظة من الساعة العاشرة مساءً وحتى فجر اليوم التالي.

وقال المصدر إن “القوات الامنية في محافظة البصرة فرضت يوم امس حظرا للتجوال على حركة المركبات في عموم المحافظة من الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى فجر اليوم الثلاثاء ” ، مضيفا ان “القوات الامنية اعتقلت عددا من المتظاهرين قرب مجلس المحافظة”.