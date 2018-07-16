السوداني يدعو الى معالجة التحديات التي خلفتها ممارسات داعش الإرهابية بحق أطفال العراق

خلال رعايته الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الطفل

متابعة الصباح الجديد:

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني الى معالجة جميع المشكلات والتحديات التي خلفتها ممارسات داعش الارهابية بحق اطفال العراق.

وأكد السوداني في كلمته خلال الاحتفالية التي اقامتها هيئة رعاية الطفولة بمناسبة يوم الطفل والتي تزامنت مع افتتاح الباص المتنقل لحماية الطفل على ضرورة العمل معا على تعزيز التدابير لحماية الاطفال ومنع استغلالهم واعادة دمجهم في المجتمع عبر التعليم والتدريب على المهارات، فضلا عن برامج التوعية .

وقال الوزير اننا نسعى لبناء مجتمع قادر على الصمود ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء السلم المجتمعي ، وان وزارة العمل بذلت جهودا كبيرة في تقديم شبكة واسعة من البرامج والخدمات للاطفال بشتى فئاتهم لتغطي شرائح اليتامى والمعوقين والاحداث والمشردين وغيرهم من خلال دوائرها المختلفة. واضاف الوزير ان هيئة رعاية الطفولة عملت على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها عبر انشطة وفعاليات شتى سعت لتنفيذها مع الجهات المعنية بالطفل، ووضعت على عاتقها مهمة رسم سياسة وطنية لحماية الطفل في العراق بالتعاون والتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) .

واشار الوزير الى ان الهيئة تمكنت من اطلاق سياسة حماية الطفولة منتصف عام 2017 بعد ان اقرها مجلس الوزراء التي تجسد رؤية الدولة لطفولة آمنة تنعم بحقوقها من دون اي تمييز ، وان هيئة رعاية الطفولة شرعت بتطبيق الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل، وستضطلع كل الوزارات الممثلات في الهيئة بتنفيذ البرامج والنشاطات التي تضمنتها وثيقة السياسة للنهوض بواقع الطفولة في البلاد، لافتا الى ان تنفيذ هذه السياسة يتطلب جهدا مشتركا من كل وزارات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وتزامنت هذه الاحتفالية مع افتتاح الباص المتنقل لحماية الطفل المقدم من الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية، إذ اشاد السوداني بهذه التجربة متمنيا لها المزيد من التطور والنجاح لتشمل مناطق واسعة من البلاد.

على صعيد متصل اعلنت وزارة العمل ان عدد المتقدمين للحصول على القروض خلال شهر بلغ (41772) مستفيداً.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان الوزارة اعلنت في النصف من شباط الماضي عن تلقي طلبات الراغبين في الحصول على القروض الميسرة من المسجلين ضمن قاعدة بياناتها ولغاية النصف من اذار من العام الحالي وان عدد الطلبات بلغ (41) الفا و772 طلباً في بغداد والمحافظات. واضاف السوداني ان الوزارة اعتمدت التقديم عن طريق استمارة الكترونية عبر موقعها الرسمي لضمان الشفافية وتبسيط اجراءات التقديم ، وان الوزارة اعلنت عن اسماء المشمولين بمنح القروض للوجبة 23 التي بلغ عدد الاسماء فيها (5413) مستفيداً والوجبة 24 التي تضمنت (4830) مستفيداً وان الاعلان عن الاسماء يتم بعد اجراء التدقيق واحتساب نقاط المفاضلة .

وبين منعم ان اعداد الوجبة الخاصة بمنح القروض الميسرة ستحدد بالاعتماد على المبالغ المتوفرة في صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل الذي بدوره يعتمد على مبلغ التخصيصات المالية والمبالغ المستردة من المستفيدين السابقين المستمرين بالتسديد لحين انتهاء المبلغ الممنوح لهم ، وان نسبة التسديد التراكمي بلغت 81% من اجمالي المبالغ الممنوحة بواقع (84) مليارا و (914) مليون دينار وان المبالغ المتوفرة في الصندوق بشكل فعلي سيحدد بموجبه عدد المستفيدين في كل وجبة .

يذكر ان دائرة التدريب والتشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت جملة من الضوابط للتقديم على القروض التي تمنح للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة البيانات بحسب اسبقية التسجيل، منها ان يكون عمر الباحث عن العمل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة وان يقوم المقترض نفسه بادارة المشروع ، ولا يحق له تسلم اكثر من قرض واحد.