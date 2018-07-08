الإعدام لإرهابي قتل 16 مدنيا في مستشفى الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، اصدار حكم بإعدام أحد عناصر “داعش” مسؤول عن قتل 16 مدنيا في مستشفى الموصل، في حين بيّن أنه زرع 250 عبوة ناسفة.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام ضد احد عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف بيرقدار، أن “المدان اعترف بقيامه بإعدام ستة عشر مدنيا كانوا محتجزين من قبل التنظيم الإرهابي في مستشفى الموصل العام”، مشيرا الى أنه “قام، ايضا، بزرع مئتي وخمسين عبوة ناسفة في منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية”.

وبين بيرقدار، أن “المدان شارك في معارك لتنظيم داعش الارهابي منها مواجهات استمرت 25 يوما ضد القوات الامنية في منطقة عين الصفرة، فضلا عن المشاركة في معارك منطقة الكوير، وفي معركة ما يسمى (غزوة حسن شامي) كقوات إسناد التي استمرت أربعين يوماً”، لافتا الى أن “حكم الإعدام صدر بحق الإرهابي وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق عناصر تنظيم “داعش” والمؤيدين له.