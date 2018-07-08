مجلس الوزراء يوافق على مناقلة 420 مليار دينار لإعمار المحافظات المحررة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق مجلس الوزراء، أمس الأحد، على مناقلة 420 مليار دينار لإعمار المحافظات المحررة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء وافق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن اجراء مناقلة 420 مليار دينار من وزارة الهجرة والمهجرين لغرض دعم إعادة الاستقرار واعمار البنى التحتية في المحافظات المحررة”.

وأضافت ان “نص القرار اشار الى ضرورة ان تسهم المناقلة في إعادة الاستقرار وإعادة البنى التحتية للمحافظات المشمولة وفقا لأولويات تضمن إنجازها وتغطي محتوى ما جاء في المادة 43 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة “2018.

وكانت وزارة التخطيط اقترحت على اللجنة الاقتصادية اجراء مناقلة المبلغ 420 مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين، وادراج المشاريع التي تقترحها المحافظات، وتوزيع التخصيصات المناقلة بنسبة 70% للمشاريع المستمرة، و 30% للمشاريع الاستثمارية الجديدة، إضافة الى شمول المشاريع ذات الطبيعة التشغيلية في حالة حاجة المحافظات اليها ضمن الموازنة الاستثمارية.