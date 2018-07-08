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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العثور على رفات 36 شخصاً من ضحايا مجزرة سبايكر في تكريت

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت لجنة تخليد مجزرة تكريت، أمس الأحد، عن العثور على رفات 36 شخصاً من ضحايا مجزرة سبايكر في المدينة.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه “تم العثور على رفات 36 شخصاً من ضحايا مجزرة سبايكر بمقبرة رقم 17 في المدينة”.
واضافت اللجنة ان “هذه المقبرة تقع في محيط القصور الرئاسية بالمدينة”.
وأعلنت وزارة الصحة، الاربعاء الماضي، عن اكتمال اجراءات الفحص والمطابقة لوجبة ٢٣ من جثامين شهداء قاعدة سبايكر، مشيرة الى أن العدد الكلي من الشهداء الذي توصلت الدائرة الى هوياتهم بلغ 734 شهيدا.
يذكر أن تنظيم “داعش” أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة “سبايكر” الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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