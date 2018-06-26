حملات خدمية كبرى في عدد من الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى

إعادة إعمار جسر العناز الكونكريتي في الأنبار

متابعة الصباح الجديد

تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تنفيذ حملات خدمية كبرى في عدد من الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى .

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان مديرية بلديات نينوى التابعة لمديرية البلديات العامة إحدى تشكيلات الوزارة نفذت حملات خدمية واسعة شملت رفع النفايات والأنقاض ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي خارج المدن ، أضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وتأمين إيصال الخدمات الضرورية إلى المواطنين كافة

وتابع المركز الاعلامي أن الحملات الخدمية تنفذ في ناحية برطلة وتلكيف والحضر وحمام العليل تتضمن عددا من المشاريع الخدمية وتأهيل المعبر المائي في قضاء الحضر بعد إن جرفته مياه الأمطار إضافة إلى تأهيل مقرات ومدارس حكومية وتنظيف السوق العصري في الحضر وتأهيل أسواق الشفاء وبواقع (32) محلا في ناحية حمام العليل وتأهيل دور البلدية ودور المرآب ودور المستوصف في حمام العليل.

وتابع المركز الاعلامي ان الحملة تضمنت ايضاً تأهيل المحال واملاك البلدية بواقع (14) محلا في قضاء تلكيف بالتنسيق مع منظمة ( UNDP ) إضافة إلى تنظيف وكنس الشوارع الرئيسة والفرعية في مركز ناحية ربيعة في شوارع الكهرباء والسوق العصري ورفع ( 8) اطنان من النفايات فيها وحملات لرفع السكراب وفتح الشوارع وردم الحفر والمستنقعات والانفاق اضافة الى تسلم عدد من الاليات والمكائن التخصصية في بلدية الحضر.

من جانبه اعلن الوكيل الفني للوزارة المهندس جابر عبد خاجي الحساني رئيس غرفة العمليات الوزارية المشتركة عن تنفيذ عدد من الاعمال الخدمية لمديرية مجاري نينوى .

وذكر الوكيل الفني ان غرفة العمليات المشتركة في مديرية مجاري نينوى التابعة لمديرية المجاري العامة احدى تشكيلات الوزارة التي شكلت بناء على توجيهات مجلس الوزارء وبتكليف مباشر من قبل الوزير الدكتورة آن نافع اوسي تواصل اعمالها الخدمية في صيانة تخسفات شبكات المجاري في باب سنجار وحي الشفاء والزنجيلي وحي النجار , مشيرا الى ان المديرية تواصل تأهيل عدد من شبكات المجاري في حي الاصلاح الزراعي وحي الجد ستي وحي الرسالة وحي الصحة

واشاد الوكيل بالجهود المبذولة والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات والجهات الساندة واللجان المشرفة والمنفذة لرفع التجاوزات على جانبي الطريق , داعياً المواطنين الى التعاون مع اللجان المشكلة لحين انتهاء العمل.

كما واصلت الوزارة العمل باعادة اعمار جسر العناز الكونكريتي في محافظة الانبار بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة اعمار المناطق المحررة بكلفة مليونين و598 الف دولار.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان مديرية طرق وجسور محافظة الانبار التابعة لدائرة الطرق والجسور العامة احدى تشكيلات الوزارة تواصل العمل في جسر العناز الكونكريتي الذي يضم 13 فضاء تعرضت 5 فضاءات منها للدمار ، مبيناً ان الجسر يقع على نهر الفرات في مدينة عامرية الفلوجة ويسهم حال انجازه في اختصار الطريق الرابط بين المدينة والعاصمة بغداد الى نحو 40 كم.

يذكر أن مديرية طرق وجسور محافظة الانبار باشرت في المشروع بتاريخ 22/4/2018 وهو يسير على وفق البرنامج الزمني المعد له وضمن المواصفات الفنية المطلوبة ومن المؤمل انجازه بعد عام واحد من تاريخ المباشرة.

وتواصل الوزارة العمل في مشروع إعادة أعمار وبناء مدرسة إعدادية الصقلاوية بتمويل من صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بكلفة مليار دينار.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان شركة الفاو العامة احدى تشكيلات الوزارة تواصل العمل في مدرسة الصقلاوية التي تتكون من بناية تضم طابقين تحتوي على عدد من الصفوف والمختبرات والمخازن وبناية الإدارة ، مشيرا الى ان العمل يشمل الإعمال الصحية والكهربائية كافة ، اذ بلغت نسبة الانجاز 68%.