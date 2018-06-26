العراق والبنك الدولي يبحثان دعم الاستقرار في المناطق المحررة

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني مع البنك الدولي التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في المحافظات والمناطق المحررة وما حققته الوزارة في تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية.

وقال الوزير خلال لقائه بعثة البنك الدولي ان المشروع الطارئ لدعم الاستقرار يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والدينية اخذ دورها في انضاج هذا المشروع لغرض البدء بتنفيذه بعد اكمال الاجراءات القانونية كافة.

ودعا الوزير الجهات ذات العلاقة ومنها المحافظات الى شرح مضامين المشروع لتحديد متطلباتهم والاسهام في تنفيذ مشاريع الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية ، مشيرا الى ان الوزارة حققت خطوات عملية في تنفيذ مضامين قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 برغم القدرات والامكانيات المتواضعة لديها، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحرجة للبلاد تمكنت من تلبية حاجات الاسر الفقيرة.

واضاف السوداني ان الوزارة حققت تقدما في تطبيق تجربة التحويلات النقدية المشروطة ضمن برنامج تجريبي يجري تنفيذه في بغداد منطقة الصدر/2 حصراً وبعد نجاحها سيجري اعمام هذه التجربة على بقية المحافظات بعد اجراء لقاءات مشتركة مع اللجان الفنية التي شكلت في المحافظات لغرض تقديم دراسة ومناقشة الامور كافة مع الوزارة وحسب المناطق الاكثر فقرا.

واوضح الوزير ان تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية يعتمد بالدرجة الاساس على الباحثين الاجتماعيين الذين قاموا باتباع طرق واساليب اكثر تطورا في استهداف الاسر الفقيرة، وذلك بعد تدريبهم ومشاركتهم في اكثر من دورة عن كيفية متابعة المستفيد والاسر في هذا المشروع.

من جانبها اشادت بعثة البنك الدولي بجهود الوزير وملاكات الوزارة في تحقيق انجازات كبيرة على مستوى ملف الحماية الاجتماعية خلال الشهرين الماضيين خاصة في تنفيذ تجربة الدفعات النقدية المشروطة وتجاوز بعض المشكلات والعقبات مع الاسر المشمولة بهذا المشروع.

في سياق متصل، التقت بعثة البنك الدولي مدير دائرة المشاريع والاعمار في الوزارة المهندس عزيز ابراهيم وجرت مناقشة مراحل تنفيذ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في المحافظات والمناطق المحررة واعداد دليل تشغيلي خاص بالمشروع ، إذ اشار ابراهيم الى ان الوزارة وبالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات اكملت استعداداتها الخاصة بالمشروع وهي بانتظار الموافقات الرسمية من وزارة المالية.

واوضح المهندس ابراهيم ان الوزارة ستجري زيارات ميدانية الى المحافظات المشمولة بالمشروع لمتابعة الاستعدادات الجارية وبحث امكانية اشراك الاطراف المعنية لمتابعة العمل والتأكد من الانجاز ، لافتا الى ان البنك الدولي سيطلق دليلا تشغيليا منتصف آب المقبل فيما ستتولى الوزارة اعداد خطة اعلامية خاصة بالمشروع.

يذكر ان المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود سيقدم خدماته للمناطق المحررة ضمن سبع محافظات هي (نينوى، وصلاح الدين، والانبار، وكركوك، وديالى، وبغداد، وبابل) ، وتتضمن الخدمات الدعم النفسي والمادي لتلك المناطق وتنفيذ برنامج النقد مقابل العمل.