ندوات عن تطور الصناعة النفطية والعقود الآجلة للنفط في دول الخليج العربي

أقامتها كلية الإدارة والأقتصاد في جامعة البصرة

البصرة – سعدي السند:

ناقشت كلية الأدارة والأقتصاد في جامعة البصرة عددا من البحوث الأقتصادية في ندوات عقدتها بقاعة المؤتمرات في الكلية.

فقد ناقشت ندوة تخصصية تطور الصناعة النفطية وانعكاساتها البيئية في العراق للفترة 2003/2015 – لطالبة الدراسات العليا هدير نبيل جعفر وبأشراف أ.د. ندوة هلال جودة.

وأوضحت هدير ان البيئة العراقية عانت كثيرا من جراء العمليات النفطية والغازية مما افضى الى تلوث كبير لعناصر البيئة المختلفة (الماء والهواء والتربة) من خلال حفر الابار النفطية فضلا عن التلوث البيئي الناجم عن حرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط والتلوث الاشعاعي الناجم عن الصناعة النفطية والتلوث البيئي الذي تحدثه مصافي النفط العراقية القديمة التي تفتقر الى التكنولوجيا الحديثة.

كما جرت على قاعة المناقشات في كلية الادارة والاقتصاد مناقشة البحث الموسوم ( دور وكالة الطاقة الدولية في سوق النفط العالمية للمدة 1995 / 2015 لطالبة الماجستير مريم علاء هاشم وبأشراف أ.د. نبيل جعفر عبد الرضا .

واوضحت هاشم ان تأسيس وكالة الطاقة الدولية من قبل الولايات المتحدة جاء من اجل تكوين جبهة لمواجهة الدول المنتجة للنفط الخام في منطقة الشرق الاوسط واعادة السيطرة على السوق ، وتضم وكالة الطاقة الدولية اكثر الدول استهلاكا للنفط الخام وعددها 29 دولة .

وناقشت حلقة اخرى في قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة بحثا بعنوان إمكانية تسعير العقود الآجلة للنفط في دول الخليج العربي للدكتور احمد جبر سالم ، وبين الباحث أنه بالرغم من وجود نسبة كبيرة من احتياطي النفط في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في منطقة الخليج العربي الا انها تفتقر لسوق العقود الآجلة للنفط بشكل عام والتسعير من خلال هذه العقود بشكل خاص .

وناقش قسم ادارة الاعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بحث الدبلوم العالي الموسوم (عوامل النجاح الحرجة وتأثيرها في اداء ديوان الرقابة المالية الاتحادي) دراسة ميدانية في ديوان الرقابة الماليةالاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الثانية – بصرة ، لطالب الدبلوم العالي – تخطيط استراتيجي حيدر علي لفتة الدرويش .

ويهدف البحث الى الكشف عن اهم عوامل النجاح الحرجة التي تكون ذات تأثير مباشر في اداء مكون ديوان الرقابة المالية الاتحادي من ( الدعم الحكومي ، دعم الادارة العليا ، آلية العمل ، الثقافة والدين ) وما لها من اثر في اداء فرقه العاملة في الدوائر الحكومية .

وناقش قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة ايضا بحث الدبلوم العالي الموسوم ( آليات تسعير النفط الخام المصظر في العراق للمدة من 2003 / 2016 دراسة حالة شركة (سومو) لطالبة الدبلوم العالي – اقتصاديات طاقة علياء عبد الامير ابراهيم وبأشراف أ.م.د. شعبان صدام الامارة .

وبينت الباحثة ان البحث يهدف الى التوصل الى ان الاسعار التي يبيع بها العراق هي اسعار مماثلة للاسعار العالمية بعد اخذ الفروقات في الاسعار جراء الاختلاف في نوعية النفط حسب التصنيفات العالمية لنوعيات النفوط والاسعار المرجعية المعتمدة من قبل الدول المصدرة للنفط سواء في اوبك ام خارجها .

واضافت الباحثة ان مشكلة البحث تتمثل في مدى قدرة الشركة المصدرة للنفط العراقي (سومو) في تحديد اسعار عادلة للنفط العراقي بما يحقق اعلى الايرادات في ظل التقلبات السائدة في السوق النفطية .