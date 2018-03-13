تحذير من شرب الماء قبل النوم مباشرة

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بينما يلعب الماء دورا كبيرا في إنقاص الوزن، وينصح به كل خبراء التغذية، ويحمي الجسم من الجفاف، ويزيده حيوية ونشاطا طوال اليوم، إلا إنه يُنصح بعدم شربه قبل النوم مباشرة.

تحذر خبيرة التغذية إرين بالينسكي وايد، من أن شرب الماء قبل النوم مباشرة قد يسهم في زيادة الوزن، لأن هذا يخل بعدد ساعات النوم الأساسية، وهي من 6 إلى 8 ساعات يوميا، وفقا لموقع “إم إس إن” الأميركي.

وأوضحت إن شرب الماء قبل النوم، يدفع الإنسان إلى النهوض خلال الليل من أجل دخول الحمام، وهو ما يؤثر على ساعات نومه، التي يحتاجها من أجل التمسك بوزنه.

واستندت وايد في حديثها الى نتائج جمعية أبحاث النوم، التي أشارت إلى من ينامون قليلا (من 5 إلى 6 ساعات)، وأن من ينامون عدد ساعات كثيرة (من 9 إلى 10 ساعات) معرضين لخطر زيادة في أوزانهم.

وتقترح إرين بالينسكي وايد حلا بسيطا لتفادي شرب الماء قبل النوم مباشرة، وهو أن يتم تناوله قبل النوم بثلاث ساعات، وهي فترة كفيلة بدخول الحمام.

وينصح اختصاصي التغذية جيم وايت بتناول 64 أونصة من الماء يوميا، أو ما يعادل 8 أكواب من الماء يوميا، من أجل المساعدة على الهدف من إنقاص الوزن.

ويعد الماء من أحد العناصر الأكثر أهمية لجسم الإنسان، فعندما لا تشرب ما يكفي منه، يصبح جسمك جافا، ما يجعلك تشعر بالضعف ويقلل من حيويتك، كما أنك قد تشعر بالجوع المستمر.

ومن المدهش أيضا أن الماء قد يجعلك تبدو منتفخا، وذلك لأن جسمك يحاول التمسك بكل قطرة ماء أخيرة، عندما تشعر بالجفاف، ما يجعلك تبدو كما لو أنك اكتسبت وزنا إضافيا.