حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي.. 270 اتفاقية بـ 51 مليار دولار

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، أمس السبت، أن حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي الروسي هذا العام كانت اتفاقيات بأكثر من 51 مليار دولار.

وقال تروتنيف في مؤتمر صحافي في ختام منتدى الشرق الاقتصادي، إن المشاركين في المنتدى هذا العام وقعوا 270 اتفاقية، بقيمة تجاوزت الـ3.4 تريليون روبل (نحو 51.5 مليار دولار).

وأضاف المسؤول الروسي، أن قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال منتدى العام الجاري تزيد عن حصيلة العام الماضي بنسبة 13%، ما يعد إنجازا جديدا للمنتدى، الذي ينعقد بشكل سنوي في مدينة فلاديفوستوك.

وعن المبادرات التي تم إعلانها لزيادة جاذبية منطقة الشرق الأقصى في روسيا، أشار إلى مبادرة القروض السكنية للأسر الشابة، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى.

وتتمحور المبادرة حول منح قروض سكنية بفائدة سنوي مغرية عند 2% للأسر الشابة في منطقة الشرق الأقصى، وأشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق المبادرة هذا العام، وتستمر لمدة 5 سنوات.

واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأسبوع الجاري فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، إذ حضر المنتدى نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، شهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.