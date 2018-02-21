«ثلاث لافتات إعلانية» يتوّج بخمس جوائز بافتا

الصباح الجديد-وكالات:

توج فيلم «ثلاث لافتات إعلانية خارج إيبنغ، ميسوري» بخمس جوائز حتى الآن في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا)، الذي اختتمت فعالياته بحفل كبير أقيم في رويال البرت هول وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقد حصد جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل فيلم بريطاني، وأفضل سيناريو أصلي ذهبت إلى مخرجه وكاتبه المخرج مارتن ماكدوناه، فضلا عن جائزة أفضل ممثلة لبطلته الممثلة فرانسيس مكدورماند وجائزة أفضل ممثل مساعد التي ذهبت الى الممثل سام راكويل عن دوره في الفيلم.

ويتناول الفيلم قصة أم تقوم بشراء ثلاث لوحات اعلانية للفت انتباه الناس الى مأساتها بعد أن تفشل الشرطة المحلية في التوصل إلى قاتل ومغتصب ابنتها.

ولم يحصد فيلم «شكل الماء» للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو الذي كان مرشحا لـ 12 جائزة سوى ثلاث جوائز هي: أفضل إخراج وأفضل موسيقى تصويرية التي كانت من نصيب الموسيقار الفرنسي ألكساندر ديبلا، فضلا عن جائزة تصميم الانتاج.

وتوج الممثل البريطاني غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لدور رئيس الوزراء البريطاني ونيستون تشرشل في فيلم «الساعة الحالكة» (ذا داركست أور)،وقد حصد الفيلم أيضا جائزة أفضل أفضل مكياج.

كما نال فيلم الخيال العلمي «بليد رانر 2049» جائزتي أفضل تصوير للمصور روجر ديكينز وجائزة أفضل مؤثرات خاصة،

ومنحت جائزة زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، وهي جائزة خاصة تمنح لفنان بارز عن مجمل مسيرته المهنية، للمخرج الشهير ريدلي سكوت، وهو مخرج الجزء السابق من فيلم «بليد رانر» في عام 1982 .

واتشح معظم الحاضرين للحفل بالسواد تضامنا مع حركتي Me Too» أو أنا أيضا» و «Times Upأو انتهى الوقت» المناهضتين للتحرش الجنسي.

وكان الممثل والكوميدي ومقدم البرامج البريطاني ستيفن فراي قد اعلن مسبقا اعتزاله تقديم حفل جوائز البافتا السينمائية.

وقال فراي، الذي قدم حفل جوائز بافتا 12 مرة، إنه «من الصواب الاعتزال وإفساح المجال لآخرين لنقل البافتا إلى ذرى جديدة وأمجاد أعظم».

وأضاف «يا لها من متعة أن أشاهد البافتا 2018 من دون أن يخفق قلبي بعنف أو أن يجف فمي أو أن ترتعد ساقاي».

وقدمت بافتا الشكر لفراي لجعله جوائز البافتا «احتفالا مبهجا يبقى في الذاكرة».

وكانت أول مرة يقدم فيها فراي حفل البافتا عام 2001، وهو العام الذي فاز فيه فيلم «غلادييتور» بجائزة أفضل فيلم، وأصبح مقدما دائما لحفلات البافتا لروحه المرحة العابثة.