الصباح الجديد – وكالات: نُظم بازار لدعم إنتاج 26 امرأة في الأردن، من الطعام التقليدي والمنتجات اليدوية، بهدف إظهار التنوع الثقافي من خلال عرض منتجات تصنعها نساء ينتمين لطوائف اجتماعية متعددة في المملكة الأردنية الهاشمية. وقالت شان تساي مديرة البازار: فكرة السوق، جمع النسيج الاجتماعي الموجود بالأردن فأنت هنا ستشاهد المنتج الفلسطيني، والمنتج الأردني، والمنتج ...
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  • الثلاثاء , 20 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أردنيات في بازار لإظهار التنوع الثقافي

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الصباح الجديد – وكالات:
نُظم بازار لدعم إنتاج 26 امرأة في الأردن، من الطعام التقليدي والمنتجات اليدوية، بهدف إظهار التنوع الثقافي من خلال عرض منتجات تصنعها نساء ينتمين لطوائف اجتماعية متعددة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت شان تساي مديرة البازار: فكرة السوق، جمع النسيج الاجتماعي الموجود بالأردن فأنت هنا ستشاهد المنتج الفلسطيني، والمنتج الأردني، والمنتج الشركسي، والأرمني من خلال المنتجات، سواء أطعمة أو حرف يدوية”.
وعُرضت في البازار منتجات تشمل خضروات عضوية، ومربيات مصنوعة في المنزل، ومعجنات، وأجبان، ومنتجات يدوية صنعتها نساء أردنيات من شتى مشارب المجتمع الأردني.
ويُنظم البازار أسبوعيا في مقر الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية بعمّان في إطار مبادرة “أنا منتج”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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