أردنيات في بازار لإظهار التنوع الثقافي

الصباح الجديد – وكالات:

نُظم بازار لدعم إنتاج 26 امرأة في الأردن، من الطعام التقليدي والمنتجات اليدوية، بهدف إظهار التنوع الثقافي من خلال عرض منتجات تصنعها نساء ينتمين لطوائف اجتماعية متعددة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت شان تساي مديرة البازار: فكرة السوق، جمع النسيج الاجتماعي الموجود بالأردن فأنت هنا ستشاهد المنتج الفلسطيني، والمنتج الأردني، والمنتج الشركسي، والأرمني من خلال المنتجات، سواء أطعمة أو حرف يدوية”.

وعُرضت في البازار منتجات تشمل خضروات عضوية، ومربيات مصنوعة في المنزل، ومعجنات، وأجبان، ومنتجات يدوية صنعتها نساء أردنيات من شتى مشارب المجتمع الأردني.

ويُنظم البازار أسبوعيا في مقر الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية بعمّان في إطار مبادرة “أنا منتج”.