99% من مبيعات المركزي العراقي ذهبت إلى الخارج

بغداد ــ الصباح الجديد:

ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، امس الأحد، بنسبة 99% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 279 مليون دولار.

وذكر مصدر صحفي، أن البنك باع في مزاده اليوم 282 مليوناً و64 ألفاً و798 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار، للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 279 مليونا و414 ألفاً و798 دولاراً، مرتفعة بنسبة 99% عن المبيعات النقدية البالغة مليونين و650 ألف دولار.

وأشار المصدر ، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 4 شركات.