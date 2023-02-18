مهدي القريشي

في كلِ محطةٍ اقطعُ تذكرتين

اصعدُ ،

كربيعٍ بخفةِ كائن

أغمض عيني لاتجنب ضوضاء الكلمات .

*

أجساد تصعد

أجساد تهبط

تبحث عن حريتها وسط بياض معتم

وشرفاتي تنظف اسنانها كلما ذرقت غيمة تائهة.

*

تحدثني المرآة

بوصلتك مصابة بالزكام

ملابسك مازالت عند الخياط

وصوتك في الخزانة يثرثر .

اغمض عينيك لتتحرر من

كثافة الهواء

ورائحة السفر

وتأوه القطار .

*

لم أسأل نفسي عن المحطة الاخيرة

ولَم أسأل عن هبوب الرياح وعلاقتها بقبعتي الاثيرة .

انهم اجساد تتكدس

مجموعة مراثي يصدرها غراب ٌ الى العالمْ

كُتلٌ في علبة سردين

يتبادلون النعاس والسعال ،

كلمة واحدة تكفي لايقاف عقارب ساعاتهم .

*

اطلُ من شباكه

المارة كثر

والمقاعد مشغولة ،

الدخان يصطحب اللغو

يرتطما بسقف القطار

فيتساقط على راسي كأرانب مدهونة بعجين اسود

وانا مشغولٌ بحفظ ارقام التذكرتين …

*

الهواءُ مستريح على المقعد الفارغ ،

تنام تحته عصافير ملونة ،

رغم ان الليل لم يصل بعد الى سواده الداكن .

ماذا افعل واشجار البرتقال تركض وراء القطار بلا سبب ،

*

في كل محطة

يُنبؤني قاطع التذاكر ،

محطتي هي الاخرى

فتمتلئ سلتي بالارقام

أنزل ،

كخريفٍ مستعد لخلع قمصانه

عطب الذاكرة

سلته الملأى بالتفاح

نخرتها فوضى الأرقام .

*

لست واهماً

انا الوهم الذي لا يُخدع بالوهمِ …