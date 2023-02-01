الاتحاد والديمقراطي يجتمعان في السليمانية بعد قطيعة دامت عدة اشهر

السليمانية – عباس اركوازي:

بعد قطيعة استمرت لاكثر من ستة اشهر، عقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اجتماعاً في مبنى المكتب السياسي للاتحاد بمحافظة السليمانية ناقشا خلاله الية احتواء التوتر الذي شهدته العلاقة بينهما ووضع خارطة طريق لمعالجة الازمات السياسية والادارية والاقتصادية التي يواجهها الاقليم. وكان قرار المحكمة الاتحادية ببطلان ارسال اية مبالغ مالية من قبل الحكومة الاتحادية الى حكومة الاقليم، قد القى بظلاله على العلاقة بين الحزبين واسهم في تدهور الاوضاع الاقتصادية المتأزمة في الاقليم. وناقش اجتماع المكتبين السياسيين وفقا لبيان صدر عن الاجتماع تسلمت الصباح الجديد نسخة منه تطورات الاوضاع السياسية والامنية في الاقليم وعقد جلسة برلمان كردستان لاجراء التغييرات الوزارية التي سوف يجريها الحزبان والعقبات التي تقف امام الاسراع في اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان. وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان زانا خالد، في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان الحزبين ناقشا السبل الكفيلة باجراء الانتخابات خلال العام الحالي، والاتفاق على ازالة العقبات والعراقيل التي تعترض اجرائها، وذلك عقب التحذيرات التي وجهتها الامم المتحدة والولايات المتحدة لسلطات الاقليم، من مغبة المماطلة وعرقلة اجراء الانتخابات، التي كان مقرا لها ان تجري نهاية عام 2022 المنصرم.

واضاف خالد، ان الاجتماع بداية جيدة لتبادل الاراء ووضع النقاط على الحروف حول الاسباب التي ادت الى بروز الازمة، بضمنها الية ادارة الاقليم واتخاذ القرارات والاتفاق على العمل سوية، وايجاد حلول للمشاكل العالقة بين الحزبين والتهيئة لاجراء الانتخابات في الاقليم. واشار خالد الى ان الاجتماع سيكون مختلفا عن سابقه، ويعكس رغبة جدية لدى الحزبين لتجاوز مرحلة التصريحات الاعلامية المتبادلة، عبر الحوار المباشر، وذلك بهدف للتوصل الى اتفاق مشترك يسهم في تسهيل عمل حكومة الاقليم وبرلمانه، الذي تأجل نتيجة لتعليق وزراء الاتحاد الوطني مشاركتهم في اجتماعات حكومة الاقليم. واوضح خالد، ان حزبه وافق على تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة عوضا عن الدائرة الواحدة، معلنا عن قرب عقد جلسة برلمان كردستان لاجراء القراءة الاولى على تعديل قانون الانتخابات المعمول به الان في اقليم كردستان، ليعلن بعده رئيس الاقليم تحديد موعد لاجراء الانتخابات خلال العام الحالي.