استعدادات كبيرة للاحتفال برأس السنة الميلادية

محافظات الاقليم تتنافس لاستقطاب الزائرين

السليمانية – عباس اركوازي:

تزينت شوارع محافظات الاقليم بالمصابيح واشجار اعياد الميلاد والمظاهر الاحتفالية استعدادا لقدوم الزائرين، الذين سيقصدون الاقليم لاستقبال العام الميلادي الجديد 2003.

ووجه محافظ أربيل، اميد خوشناو، المديرية العامة للسياحة وأسايش السيطرات عقب وضع خطة عمل جديدة، بالتأهب لاستقبال العدد الكبير من السياح الذين سيقصدون المحافظة قادمين من وسط العراق وجنوبه، والدول الأخرى، والذين يتوافدون إلى عاصمة إقليم كردستان كل عام واكد ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وكلف محافظ أربيل، خلال اجتماع عقده لبحث استعدادات إقامة احتفال أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة 2023، القوات الأمنية في أربيل من شرطة وأسايش والأنشطة المدنية والمرور والدفاع المدني إضافة إلى الفرق الطبية بالانتشار في الأماكن العامة، ومواقع تجمع المواطنين والسياح لتقديم المساعدة لهم في حال حدوث أي طارئ.

يشار إلى أن أربيل تشهد سنوياً مراسم خاصة لاستقبال رأس السنة الميلادية بإقامة المهرجانات والاحتفالات مع استقبال عدد كبير من السياح، إضافة إلى تزيين قلعة أربيل التاريخية ومتنزهات المدينة العامة بهذه المناسبة.

بدورها اعلنت مديرية السياحة في دهوك، عن توافد أكثر من مليوني سائح إلى المحافظة في العام 2022، وقال خيري وسو، مدير عام سياحة دهوك، إن المحافظة استقبلت خلال العام 2022، بحسب الإحصاءات الرسمية، مليونين و340 ألف سائح.

بدورها تتحضر محافظة السليمانية لاقامة اضخم مهرجان في ليلة رأس السنة الميلادية

واوردت منصة (في السليمانية) تتولى مهرجان هذا العام انها ستنظم بعيدا عن مبدأ الربح، أضخم إحتفالات بمناسبة حلول العام الجديد، وهي أولى مشاريعها التي تزامنت مع العام الجديد.