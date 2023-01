أبرز الأحداث الثقافية في 2022

نافع مطر

مرت الحياة الثقافية في العراق بأدوارعدة، فعلى مدار أشهر هذا العام أُقيمت فعاليات ونشاطات ثقافية متنوعة، تمثلت بإقامة معارض للكتاب وجلسات ثقافية وندوات أدبية ومهرجانات مسرحية سنوية ، فضلا عن مهرجان «العراق يقرأ» الذي شهدته محافظات عدّة، بهدف التشجيع على القراءة ، وكذلك أمسيات شعرية وموسيقية وجلسات توقيع كتب ودواوين شعرية لكتاب وشعراء بارزين ، ونشاطات تخص الفنون الاخرى من تشكيل ونحت، كما تميز عام 2022، بظهور عشرات دور النشر الشبابية ،الى جانب الاتحاد العام للأدباء والكتاب.

ثلاثة معارض للكتاب شكلت

اهم حدث ثقافي

وشكلت ثلاثة معارض للكتاب اهم حدث ثقافي شهدته العاصمة بغداد خلال العام الحالي، إقامة معرض العراق الدولي للكتاب في دورته الثالثة للفترة من 7 ولغاية 17/كانون الأول/2022، على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور، وبالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة) الذي سبقه معرض بغداد الدولي للكتاب للفترة ما بين 19 الى 28 ـ 5 ـ 2022 ، ، وشاركت بالمعرض 355 دار نشر محلية وعربية وعالمية من مختلف الجنسيات، واستمر لمدة عشرة أيام. وقبل هذين التأريخين أقيم في أربيل معرض الكتاب الدولي في شهر آذار من العام 2022 ذاته حيت تَمَيَّزت هذه المعارض بعقد العديد من الجلسات التي شارك فيها مختصّون، ومثقَّفون، وسياسيّون، وصحافيّون. كما كان للجلسات الثقافية والأدبية حضور لافت من قبل الأوساط الأدبية والثقافية والرواد الآخرين في «شارع المتنبي».

وشهدت قاعة الجواهري، في مبنى اتحاد الأدباء والكتاب العديد من الندوات والحوارات والجلسات الأدبية والثقافية والأمسيات الشعرية النقدية والموسيقية، على مدار أشهر هذا العام 2022، فضلا عن إكمال تهيئة منزل الشاعر الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري في آب من هذا العام وتحويله إلى متحف ومركز ثقافي يستقبل زائريه في بغداد، تكريماً لذكراه.

كما شهدت بغداد وست محافظات أخرى فعاليات المهرجان السنوي «العراق يقرأ» والذي أقيم في تشرين الثاني بمشاركة كبيرة من مختلف الشرائح، ومن دور نشر من أجل التشجيع على قراءة الكتب الورقية، وذلك من خلال توزيع آلاف الكتب مجانا على زوار تلك المهرجانات.

أفضل دور للنشر

الحدث الأكثر أهمية في عام 2022، هو ظهور عشرات دور النشر الشبابية في جميع مدن البلاد، الى جانب دار المدى والاتحاد العام للأدباء والكتاب أهمها؛ دار الذاكرة للنشر والتوزيع، والتي بدأت عملها في العراق عام 2001 تحت اسم مكتبة الذاكرة ، وقد حققت الذاكرة وخلال عمرها القصير اعمالا وانجازات كبيرة في مجال تجهيز الكتب والدوريات العلمية للجامعات العراقية من خلال حصولها على وكالات توزيع من اكبر دور النشر العربية والاجنبية واصبحت اسما معروفا داخل وخارج العراق. ودار منشورات الجمل، التي أسسها العراقي خالد المعالي في مدينة كولونيا بألمانيا عام 1983، باسم منشورات الجمل للنشر والتوزيع باليد. اختار المعالي الاسم من الطبيعة التي قدمتُ منها لاجئاً في ألمانيا، بما يعني ذلك المعاني المعروفة عن الجمل، التحمّل والصبر على الأخص.

مهرجانات مسرحية محلية ودولية

كما شهدت العاصمة ، مهرجانات مسرحية محلية ودولية ، أبرزها مهرجان بغداد الدولي للمسرح الدورة الثالثة الذي نظمته دائرة السينما والمسرح تحت شعار ( لأن المسرح يُضيء الحياة ) للفترة من 20 ولغاية 29 تشرين الاول ،2022

ومهرجان الرافدين السينمائي بنسخته الثانية في بغداد تحت شعار «السينما لغة الحياة»، والذي حمل اسم الفنانة سناء عبد الرحمن، الأكثر بطولة للأفلام السينمائية العراقية.

كما انطلقت في الخامس من تشرين الثاني 2022، الدورة الثالثة من مهرجان كركوك المسرحي، بمشاركة أعمال فنية من جميع أنحاء كردستان في (العراق، سوريا، تركيا، إيران).وانطلقت في نينوى أيضاً فعاليات مهرجان مسرح الشارع الثالث والوطني الأول ، دورة الفنان الرائد الموصلي (موفق الطائي)، الذي اقامته مجموعة نون للمؤتمرات والمهرجانات الفنية، للفترة من 8- 9- 2022.

أبرز الروايات الحائزة على «البوكر العالمية»

وتخللت أشهر هذا العام صدور روايات محلية وعربية ودولية حازت بعضها على جائزة البوكر للعام 20022، فقد أعلنت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2022، عن الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة، والمكونة من ست روايات، هم: «ماكيت القاهرة» للكاتب طارق إمام، «دلشاد – سيرة الجوع والشبع» للكاتبة بشرى خلفان، و»يوميات روز» للكاتبة ريم الكمالي، و»الخط الأبيض من الليل» للكاتب خالد النصرالله، و»خبز على طاولة الخال ميلاد» للكاتب محمد النعّاس، و»أسيرالبرتغاليين» للكاتب محسن الوكيلي.

ومن أبرز الروايات العالمية رواية «هامنت» للأيرلندية ماجي أوفاريل التي وجدت ضالتها في قصص النساء المهمشات وبخاصة في القرن السادس عشر. ورواية «بعد سافو» للبريطانية سيلبي وين شوارتز التي ترشحت في القائمة الطويلة لجائزة بوكر 2022.

ورواية «قلب الحبر الأسود»، وهي أحدث أعمال الكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينغ، التي اجتذبت ملايين القراء حول العالم بسلسلة هاري .

ورواية «الجزء المرافق» الرباعية الموسمية، «الخريف»، «الشتاء»، «الربيع» و»الصيف»، للبريطانية الشهيرة إيلي سميث .

ومن الروايات الأميركية ،»إلى الفردوس» للكاتبة الأميركية هانيا ياناغيهارا . وروايتا»المسافر» و»ستيلا ماريس» للكاتب الأميركي كورماك مكارثي. ورواية «أقمار معالي الميديا السبعة» للروائي السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا الذي حصل على جائزة البوكر .

ورواية «مجد» للكاتبة الزيمبابوية فيوليت بولاوايو والتي حازت على جائزة البوكر .

ورواية «لنا في الشارع اسم مختلف / Auf der Straße heißen wir anders»، الصادرة بالألمانية، للورا كويرتنيا.

وأخيرًا رواية «اركض واختبئ» للكاتب الهندي بانكاج ميشرا .

إصدارات عالمية .. الأكثر مبيعاً

نستعرض لكم آخر الكتب الصادرة عن دور النشر لعام 2022 وأكثرها مبيعاً ، حيث شهد العام صدورأفضل الكتب والتي استطاعت أن تجذب عقول القُراء، منها ، كتاب الماركسية الامريكية لمارك آر ليفين ، وكتاب السلام عليك يا مريم للكاتبة لآندي وير، وكتاب الرياح الأربعة للكاتبة لكريستين، وكتاب جاتسبي العظيم للكاتب سكوت فيتزجيرالد،وكتاب المملكة الخفية للكاتبة أورورك، وكتاب The Fox and The Horse للكاتب البريطاني تشارلي ماكيزي، وكتاب الجريمة والعقاب للكاتب دوستويفسيكي ،وكتاب الخيميائي للكاتب بالو كويلو ، وكتاب آخر شيء قاله لي للمؤلفة لورا ديف، وكتاب قصة مدينتين للكاتب تشارلز ديكنز ، وكتاب الأقدار والغضب، وكتاب محكمة من اللهب الفضي للمؤلفة سارة جيه ماس كتاب شفيرة دافنشي.

رحيل مبدعين نعتهم الأوساط الفنية والثقافية

مما لا ريب فيه إن الأحداث الثقافية، ولاسيما الموت الذي يتربص بنا الدوائر، تكون هي البداية لموضوعات الزمن الذي يسير بنا الهوينا مرة، ويسير بنا في مطبات مرات ومرات، فلقد بدأ العام ٢٠٢٢، بوفاة

الفنان فلاح عبود بعد ان اشترك ببطولة العديد من الأعمال الفنية، منها: فيلم المنفذون عام 1987 ومسلسل السلطان والشاه عام 2017 كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000 وانتخب لعضوية الشعبة المسرحية في النقابة ووفاة الممثل الأمريكي الأسود( سيدني بواتيه) الذي تعرفنا إليه من خلال فيلمه الرائع( إلى أستاذي..مع التحية )، وهو أول أمريكي من أصول أفريقية ينال الأوسكار، يوم السبت ٨ من كانون الثاني من العام ٢٠٢٢،عن نحو إحدى وتسعين سنة. وفي أواخر كانون الثاني ٢٠٢١،رحل القاص العراقي الرائع عبد الإله عبد الرازق، الذي واصل نشاطه الإبداعي منذ سبعينات القرن العشرين، كما توفي الإعلامي والصحافي المصري الكبير مفيد فوزي عن عمر 89 عاماً، بعد صراع مع المرض.يوم الأحد في الرابع من كانون الأول، كما فقدت الحركة التشكيلية العراقية في الشهر نفسه، أحد مبدعيها الفنان سالم الدباغ، وفي يوم الخميس ٢٧ /١٠ توفي الفنان العراقي الشامل فيصل الياسري ، مبدع برنامج (افتح ياسمسم) الذي غيبه الموت في العاصمة الارنية عمان عن 89 عاما. عمل الراحل في الصحافة عام 1948م، وعمل عام 1958 مخرجاً في تلفزيون بغداد ثم مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية ثم عمل في التلفزيون السوري حتى عمله في فيلم (الرأس) في العراق عام 1976م. كما أخرج فيصل الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، وحوالي عشرة أفلام روائية منها أفلام: (الرأس) و (النهر ) و (بابل حبيبتي) وغيرها. ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها: (دنانير من ذهب) و (اللغة العربية) و (المرايا) و (الدفتر الأزرق) ساهم في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره بين عامي 1994 و 1995.

وفي اليوم ذاته توفي القاص وكاتب الرواية المصري المعروف بهاء طاهر، ليلحق به بعد نحو شهر الأديب اليمني المعروف الدكتور عبد العزيز المقالح .

وفي اليوم الأول من أيلول رحل الكاتب والإعلامي سلام الشماع في العاصمة الاردنية عمان اثر نوبة قلبية مفاجئة، بعد حياة في الغربة دامت 19 عاما. وهو من مواليد عام 1955 وعمل في الصحافة منذ 1974 ويعد كاتب تحقيقات صحفية متميزة وله زاوية شهيرة بدأها في جريدة الجمهورية بعنوان (المجالس مدارس)، والشماع كاتب سيرة علي الوردي واحد ابرز المهتمين بنشر تراثه.

وفي أيلول توفي الشاعر وأول من ألف الأوبريت الشعري بالعراق علي العضب عن عمر ناهز السابعة والسبعين بعد معاناته من مضاعفات وتداعيات الجلطة الدماغية التي أصابته قبل 4 أعوام من وفاته.

وفي أيلول أيضا توفي الفنان والممثل الرائد العراقي، كريم عواد، عن عمر ناهز 82 عامًا.بعد صراع مع المرض. وفي الـ29 من الشهر نفسه نعت الاوساط التشكيلية ،التشكيلي البصري جاسم محمد الفضل اثر جلطة دماغية بعد ان اغنى الحركة التشكيلية في العراق بالعديد من لوحاته الفنية ولفترة طويلة من الزمن. والراحل عمل في دار الثقافة الاطفال في مجلتي والمزمار.

وفي فجر الأحد ١١من شهر أيلول رحل عن عالمنا الشاعر اللبناني المعروف، محمد علي شمس الدين، وكان قبله بنحو عشرة أيام، كان قد توفي الأديب الكاتب سلام الشماع، وفي الرابع عشر من شهر أيلول رحلت الممثلة اليونانية الشهيرة ايرين بابا،ألذي جسدت دور( هند أكلة الاكباد ) في فيلم( الرسالة) ألذي أخرجه العقاد.

وتوفي الملحن الكبير محسن فرحان في الخامس عشر من تموز 2022 الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ(75) عاما بعد صراع مع المرض. في احد مشافي بغداد ،والراحل من مواليد عام 1947، عرف بالحانه المتميزة منذ سبعينيات القرن الماضي منها (غريبة الروح) و(يقولون غني بفرح) و(مابي اعوفن هلي) اسس مع مجموعة فنانين جمعية الملحنين والمؤلفين العراقيين. وفي السادس من اب نعت نقابة الفنانين العراقيين الممثل سعد مجيد الذي بدا مشواره الفني في الدوبلاج و شارك في الجزء الأول من برنامج “افتح ياسمسم”.

وتوفي الفنان التشكيلي العراقي طالب مكي الجمعة في 2022-06-10 عن عمر ناهز 86 عاما.

وفي 11 حزيران رحل المعلق الرياضي الكبير، معد ومقدم أشهر البرامج الرياضية التلفزيونية مؤيد البدري في الولايات المتحدة الامريكية عن 88 عاماً .ومن المناصب التي شغلها أمين صندوق الإتحاد العراقي لكرة القدم ومدير عام الرياضة المدرسية ومدير الألعاب الرياضية في وزارة الشباب 1962 وأستاذ في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد وسكرتير الاتحاد العراقي لكرة القدم 1970-1977 ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في 1977-1980 و 1988 وكان له العديد من المشاركات والكتابات في الصحف والمجلات أولها سلسلة اسمها الغيث عام 1957 وعمل محرراً في مجلة السينما العراقية، قسم الأخبار الرياضية وترأّسَ تحرير جريدة الملاعب ، اما في التلفزيون فعمل معلقاً منذ 1963 و مقدماً لبرنامج (الرياضة في أسبوع) للمدة 1963ـ 1993.

وفي منتصف حزيران نعت الاوساط الفنية الموسيقية احد أعمدة الفرقة السمفونية الوطنية العراقية المؤلف الموسيقي منذر جميل حافظ الذي غيبه الموت بعد معاناة مع المرض .والراحل المولود في بغداد عام 1931 من الاعضاء المؤسسين للفرقة السمفونية العراقية كما تولى ادارتها لسنوات طوال وهوأحد أعضاء رباعي بغداد الوتري،كما كان مديرا تنفيذياً للمجمع العربي للموسيقى.له مؤلفات موسيقية عدة منها(سيريناد شواطىء دجلة ،إيحاءات شرقي،خيط المغزل،إفتتاحية البناء ،دعاء للسلام، وعراقيات). وفي الرابع من تموز رحل الكاتب رسول محمد رسول مخلفا عشرات المؤلفات في الرواية والفلسفة والدراسات النقدية من أبرزها كتاب (فتنة الأسلاف: هيدغر قارئاً كانط)، وكتاب (إنسان التأويل).كما شارك في تأسيس بيت الحكمة العراقي عام 1997م.

وفي السابع من شهر نيسان رحل عن عالمنا كاتب الرواية المصري مجيد طوبيا،ليلحق به بعد اربعة أيام الشاعر العراقي الكبير حسب الله جعفر، والذي يعد احد ابرز علامات الشعر العراقي في جيل الستينات. والراحل من مواليد العمارة عام 1942. عين رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 – 1974 ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. ساهم في الصحافة العراقية و من دواوينه الشعرية، نخلة الله، والطائر الخشبي، وزيارة السيدة السومرية، وعبر الحائط في المرأة، واعمدة سمرقند، وفي مثل حنو الزوبعة . وله عدة مؤلفات وترجم عن عدد من الشعراء الروس. وحصل تقديراً لأعماله الشعرية على جائزة السلام السوفيتية . وفي 17 نيسان غيب الموت الكاتب الدرامي والمخرج سعد الهدابي عن 60 عاما اثر ازمة مرضية مفاجئة. وفي نهاية نيسان توفي الفنان والملحن حميد البصري، عن عمر ناهز 87 عاماً في بلاد المهجر بدولة هولندا. والراحل من مواليد البصرةعام 1935 وهوعضو في نقابة الفنانين في العراق، ورئيس رابطة بابل للكتاب والفنانين في هولندا، ويشغل منصب نائب رئيس البرلمان الثقافي العراقي في هولندا وعضو جمعية الموسيقيين الهولنديين الملكية كما انه عضو نقابة الفنانين في هولندا.وسجله الفني يضم اكثر من 200 اغنية . وليلحق به كاتب الرواية المعروف فيصل الحوراني، إذ توفي يوم الخميس ١٢ من شهر مايس،وفي الجمعة الموالية ٢٠ من مايس توفي الشاعر العراقي المغترب،مظفر النواب، بعد أن ظل يعاني أوجاع الأمراض سنوات عدة. وولد النواب في بغداد عام 1934. واشتهر في عقد السبيعينات بقصيدته الصاخبة المتمردة(القدس عروسة عروبتكم).وعرف بقصائده الثورية القوية والنداءات اللاذعة ضد الطغاة العرب.

وفي يوم الأربعاء الثاني من شهر شباط، توفي على حين غرة الباحث الأديب الكاتب قاسم حرب.وفي التاسع عشر من شهر شباط ٢٠٢١،رحل الأديب السوري المعروف وليد اخلاصي المقيم في مدينة حلب.ثم في السادس من شهر آذار، توفي في الكويت أحد مؤسسي حركة القوميين العرب،الدكتور أحمد الخطيب، والذي تولى تأسيس فرع الحركة في الكويت.