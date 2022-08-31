داعية مصري يهاجم “رضوى الشربيني”

بعد حديثها عن أحقية “زواج المرأة بأربعة رجال”..

متابعة – الصباح الجديد:

بعد قولها بـ “أحقية المرأة في الزواج من أربعة رجال”، شن الداعية المصري محمد أبوبكر هجومًا حادًا على الإعلامية رضوى الشربيني.

وقال الداعية المصري في مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك”: “رضوى الشربيني كفاكِ هدمًا للبيوت، حديثك ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وهذا الكلام مدعاة هدم الأسرة المستقرة”.

وأضاف الشيخ محمد أبوبكر: “أشعر مؤخرًا بأن الدعوة إلى الطلاق هي أسلوب ممنهج، ولا أدري لمصلحة من تتم هذه الحملات، ولكن الدولة تحاول بكل ما أوتيت من كل قوة وسبيل، أن تحارب الطلاق”.

وأردف: “على الجانب الآخر، هناك مشايخ في المؤسسة الدينية وآخرون في المؤسسة الإعلامية يعملون جاهدين على نشر الطلاق بين الناس، فمنذ أيام سمعت الدكتور سعد الهلالي، وهو أحد أساتذة الأزهر، يردد بفتوى شاذة، وهو يقول خدمة الزوجة لزوجها ليست فرضًا”.

وواصل الداعية المصري: “واليوم نرى رضوى الشربيني طالعة تقول للبنات والسيدات انفصلوا، إيه المشكلة في الانفصال؟ أنا مطلقة وافتخر (..) الطلاق ليس مفخرة، الطلاق للمرأة كسر، حتى وإن كانت صاحبة حق في هذا الطلاق”.

واستشهد الداعية المصري بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم “إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا”.

وختم حديثه قائلًا: “العرف كذلك يرى أن الطلاق شيء مشين فهو تشتيت للأسرة، والإسلام عندما أراد أن يمنع الطلاق وضع منهجا قويما للوقاية منه، وليس في الكون الآن من يلتزم بهذا المنهج إلا من رحم الله”.

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني: “أنا منفصلة وبقولها بفخر، ومن حقي أتزوج مرة واثنين وثلاثة وأربعة لأن ده شرع ربنا، ولو زوجي لا يرضيني سأطلب منه الطلاق فورًا وأبحث عن غيره”