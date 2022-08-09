تشيلسي يستهل موسمه باقتناص فوز صعب في إنجلترا

ميسي ونيمار يقودان باريس لدهس كليرمون بفرنسا

العواصم ـ وكالات:

عاد فريق تشيلسي بانتصار ثمين وشاق من أرض مستضيفه إيفرتون بهدف نظيف مساء أول أمس ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.. وسجل الإيطالي جورجينيو أول أهداف تشيلسي في الموسم الجديد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+9.

ويدخل النادي اللندني موسمه الأول منذ 2003 في حقبة ما بعد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي رحل عنه هذا الصيف إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يصل المالك الجديد الاميركي تود بويلي.. وشارك الوافدان الجديدان رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الايطالي أساسيين، بين العديد من الوجوه الجديدة التي وصلت إلى تشيلسي هذا الصيف.

وحقق فريق توتنهام انطلاقة رائعة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف .. وقلب الفريق اللندني الطاولة تماماً على ساوثهامبتون الذي تقدم بهدف في الدقيقة 12 عبر لاعبه جيمس وارد براوس قبل أن يتسيد «السبيرز» تماماً ويتعادل سريعاً في الدقيقة 21 عن طريق ريان سيسيغنون.. وفي الدقيقة 31 أحرز إيريك داير الهدف الثاني لتوتنهام لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (2-1).. وفي الشوط الثاني واصلت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عطاءها الرائع وتقدمت بهدف ثالث أحرزه مدافع ساوثهامبتون محمد ساليسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم ديان كولوسيفسكي أهداف توتنهام ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 63.

وفي سياق اخر، دك باريس سان جيرمان، شباك مضيفه كليرمون، بخماسية من دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.. سجل أهداف اللقاء نيمار جونيور وأشرف حكيمي وماركينيوس وليونيل ميسي «ثنائية» في الدقائق 9 و26 و39 و80 و86 ليحصد العملاق الباريسي أول 3 نقاط في حملة الدفاع عن اللقب.

أنجز سان جيرمان المهمة سريعا، بعد التقدم بثلاثية في أول شوط بفضل نجمه نيمار، الذي هز الشباك بهدف مبكر بعد تمريرة عرضية من سارابيا، لمسها ليونيل ميسي قبل أن تصل للبرازيلي.. في حينـ صنع نيمار الهدفين الثاني والثالث لحكيمي وماركينيوس، ليفرض نفسه نجما فوق العادة.

وفي مباراة أخرى، تغلّب موناكو على مستضيفه ستراسبورغ بصعوبة (2-1) .. وسجّل للفائز كل من السنغالي كريبان دياتا (43) وسفيان ديوب (53).. في المقابل وقّع السنغالي حبيب ديالو (65) هدف الخاسر الوحيد.

وضمن الدوري الألماني، افتتح بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني، بفوز صعب على ضيفه باير ليفركوزن (1-0)، فعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، سجل القائد ماركو رويس هدف الحسم لدورتموند في الدقيقة العاشرة، من متابعة لتسديدة كريم أديمي التي تصدى لها حارس ليفركوزن.وأنهى ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لوكاس هراديكي في الوقت بدل الضائع.

واستهل يونيون برلين مشواره بفوز مثير (3-1) على ضيفه هيرتا برلين، في مباراة الديربي التي جمعت بينهما على ستاد آندر آلتن فورستيري.. أنهى يونيون برلين الشوط الأول متقدما على هيرتا برلين، بهدف سجله جوردان سيباتشيو في الدقيقة 32.وفي الشوط الثاني أضاف شيرالدو بيكر الهدف الثاني ليونيون برلين في الدقيقة 50 وبعدها بـ5 دقائق أحرز روبن كنوخ الهدف الثالث.. وتكفل دودي لوكيباكيو بتسجيل الهدف الوحيد لهيرتا برلين، قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، اقتنص فرايبورج فوزا مثيرا من ملعب مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف من دون رد.. وسجل فرايبورج أهدافه الأربعة في الشوط الثاني حيث افتتح ميكايل جريجوريتش التسجيل في الدقيقة 46 وبعدها بدقيقتين فقط أضاف فينتشينزو جريفو الهدف الثاني وتكفل ماتياس جينتير بالهدف الثالث (61)، ثم أحرز ريتسو دوان الهدف الرابع (78).

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، تعادل فولفسبورج مع ضيفه فيردر بريمن بهدفين لمثلهما.. تقدم لوكاس نميشا بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 11، لكن فيردر بريمن رد بهدفين حملا توقيع نيكلاس فولكروج وليوناردو بيتينكورت في الدقيقتين (21 و23).. وقبل ست دقائق من نهاية المباراة خطف جوشا جويلافوجي هدف التعادل لفولفسبورج.