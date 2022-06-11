عدنان الجبوري صحفي متألق

عندما نتحدث عن زملاء المهنة من الذين قضينا سنوات طوال في العمل معهم وكانوا بحق رجالات مهنه الصحافة التي انجبتهم ووضعتهم في تاريخ سجلاتها ، والزميل عدنان الجبوري هو احد أولئك الابطال من الصحفيين المثابرين في العمل الصحفي و الإعلامي، لا سيما وان زميلانا المثابر الأستاذ عدنان الجبوري كانت له بصمات واضحة من خلال متابعاته وكتاباته الساخرة تجاه الاحداث الرياضية.

وكان بالنسبة لي زميل المهنة التي انا من خلالها تتلمذت على يده باعتبار ان عدنان الجبوري من الصحفيين والذي بدا كمراسل لصحف عده خلال أواسط الستينات وبعدها عمل محررا في جريدة الرياضي الغراء ومنذ تأسيسها ووتتلمذ على يد استاذنا الكبير شاكر إسماعيل.

ولهذا عندما أتذكر العمل مع هذا الرجل المثابر و الصحفي القدير حيث عملت معه في جريدة العراق الغراء في عام 1994 وقبل ان يسافر خارج العراق وقد سافر الى الخارج في عام 1999 الى الأردن وبقي هناك حيث ترك لي فراغا واضحا تجاه عملي الصحفي والإعلامي لان العمل الصحفي مع هذا الزميل العزيز عدنان الجبوري كان بالنسبة لي رائعا، لان عدنان الجبوري صاحب اخلاق فاضله وكان يدافع عن الزملاء من الصحفيين في ذلك الزمان وكان يحب كثيرا الزملاء الذين عمل معهم أمثال رواد الصحافة صكبان الربيعي والدكتور ضياء المنشى وقاسم العبيدي وعبد الجليل موسى وسلمان علي وغني الجبوري وصبحي الدراجي وكامل السماوي ونعمه عبد الصاحب وامين الخزاعي.

هذه الأسماء كانت بالنسبة لعدنان الجبوري أسماء رائعة وكذلك له حب وتقدير عاليين للزملاء الذين جاءوا بعد تلك الأسماء التي ذكرناها أمثال الزميل احمد إسماعيل والذي يعمل حاليا في دولة قطر الشقيقة والزميل صفاء العبد و الزميل حسام حسن و الزميل خالد جاسم والزميل المرحوم سعدون جواد و الزميل عبد القادر القرغولي والزميل عبد الجليل العبودي والأستاذ وليد طبرة والأستاذ فائق عبد الله واخرين.

يذكر ان عدنان الجبوري كان امينا للسر لرابطه الصحفيين الرياضيين في نقابة الصحفيين العراقيين في منتصف الثمانينات وكان احد أعضاء فريق الصحفيين الرياضيين في الثمانينات بكره القدم نعم هذا هو الزميل عدنان الجبوري رئيس القسم الرياضي في جريدة العراق الغراء خلال التسعينات كما عرفته.

محمد نجم الزبيدي