شمس ماهر.. تطمح لاحراز لقبي العرب وآسيا بالبولنغ

ذهبي فئة أندية الشابات يعزز مسيرتها الناجحة

بغداد ـ فلاح الناصر:

اقام اتحاد البولنغ المركزي مؤخراً بطولة العراق لجميع الفئات في محافظة السليمانية، وظفرت اللاعبة شمس ماهر، بلقب فئة الشابات ممثلة عن نادي المرور الرياضي، واللاعبة، شمس، مواليد 2001 فرضت حضوراً متميزا على مدى السنوات الماضية في اللعبة واعتلت منصة التتويج للفئات الناشئات ثم الشابات بجدارة.

مثلت فريق نادي المرور مع زميلتيها ديانا زياد وآية حسام بقيادة المدرب ماهر عبد الحسين عنيد، ومشرفة الفريق الدكتورة أسماء إبراهيم.. استطاعت اللاعبة شمس ان تتقدم لاعبات فئة الشابات في البطولة لتعزز مسيرتها بإضافة كأس جديد إلى خزانتها المملؤة بالألقاب والكؤوس.. وأحرزت المركز الأول بعد منافسة مثيرة مع زميلاتها شهد عامر لاعبة نادي السياحة ومريم سلام من نادي الاعظمية.

تشير إلى ان رياضة البولنغ تفتقد إلى قاعة متخصصة في بغداد، اذ يطمح جميع اسرة اللعبة إلى ان تتوفر لهم قاعة خاصة لاحتضان التدريبات والبطولات وجميع نشاطات الاتحاد المركزي، ونتيجة لعدم وجود القاعة اقام الاتحاد نشاطاته في اكثر من محافظة منها الديوانية ومؤخرا في السليمانية، والحقيقة ان اللعبة تشهد انضمام وجوه جديدة لكن ستكون اعداد المنضمين إلى اسرتنا اكثر اذا ما توفرت القاعة التي نبقى نطالب بها وهي من أولويات النجاح لرياضة البولنغ اسوة بالاتحادات الأخرى التي تتوفر لها بنى تحتية لترتقي بمسيرتها نحو الأفضل.

تقول انها بدأت حضورها في البولنغ بالتدريب مبكرا باشراف والدها المدرب ماهر عبد الحسين، اذ كان هدفها ان تكمل مسيرة والدها احد نجوم ومؤسسي اللعبة الذي اختار التدريب بعد اعتزاله، يعاملها باحترام ويدعم تطلعاتها لان تكون لاعبة مؤثرة في رياضة البولنغ، وهذا اسهم في اندفاعها بشكل كبير لتحقق نجاحات تسعى على تعزيزها في المشاركات المقبلة، محليا وخارجياً.

تضيف قائلة: ثم شاركت في البطولات وتمكنت من تسجيل افضل النتائج واحقق مراكز المقدمة فقد فزت بكؤوس عدة في المنافسات، وهذا اسهم في دعوتي لتمثيل منتخب العراق للمتقدمات للمشاركة في بطولتي العرب التي أقيمت في البحرين ولعبت إلى جانب منى خوشو والاء عبد الحسين، اذ حققنا الفوز بالوسام البرونزي، ثم المشاركة في بطولة العرب بمصر واحرز منتخبنا للسيدات الوسام نفسه.

واللاعبة شمس، طالبة في كلية المنصور الجامعة في هندسة تقنيات الحاسوب، متزوجة ولديها بنت اسمها «حُب»، تؤكد ان زوجها «قاسم غني» يشجعها في التدريبات والبطولات ويحرص على ان تظفر بالمركز الأول في المنافسات، وهو احد ممارسي لعبة البولنغ على سبيل الهواية، ويعد داعم مهم لمسيرتها في اللعبة، هواياتها متابعة كرة السلة، سيما دوري المحترفين وبطولات أوروبا للسيدات.