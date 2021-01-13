الوزير درجال يطلع على نسب إنجاز مشروع ملعب كركوك الأولمبي

يعدهُم بتقديم يدِ العون وحلحلة المُشكلة الإداريةلنادي الطلبة

إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في مكتبهِ مدير الشركة المُنفذة لمشروع ملعب كركوك الأولمبي، وإطلع على سير العمل وما تم إنجازهُ خلال المدة السابقة، والأمور المتبقية قبيل افتتاحه .

وأكد الوزير درجال على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ليصل إلى مرحلة الافتتاح خلال الأشهر المُقبلة، مبينًا أنه تم تكليف السيد المحافظ بمتابعةِ الأمر فضلًا عن الدائرة الهندسية ودائرة المهندس المُقيم في الوزارة بغية افتتاحه خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.. من جانبهِ بَينَ مدير المشروع أن موعد افتتاح ملعب كركوك الأولمبي سيكون في شهر نيسان المُقبل بعد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالملعب.

من جانب اخر، استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال جماهير نادي الطلبة الرياضي التي خرجت بتظاهرات أمام مقر وزارة الشباب والرياضة للمطالبة بتدخل الوزير لحل الهيئة الإدارية للنادي على خلفية نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري الكرة المُمتاز، التي لا تُليق بسمعة النادي الكبير كأحد أقطاب الكرة العراقية

وأكد الوزير درجال استعدادهُ للتدخل وفقَ القوانين وسيتحدث بشكلٍ مُباشر مع رئيس نادي الطلبة علاء كاظم لوضع حلٍ نهائي لما يحصل داخل النادي الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة في العراق، ويعد أحد أركان الكرة العراقية المهمة التي أسهمت في تخريج عشرات اللاعبين الكبار للمنتخبات الوطنية.

من جانب اخر، حثَ مستشار وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة د. حسن علي كريم مع نائب رئيس اللجنة التطبيعية لإتحاد كرة القدم د. شامل كامل، مشروع مواهب كرة القدم الذي قدمهُ إتحاد كرة القدم بدعمٍ من وزارة الشباب والرياضة.

وقَدمَ كامل شرحًا مفصلًا عن الهيكلية التنظيمية لمراكز الموهبة لكرة القدم، التي تم افتتاح سبعة منها كمرحلةٍ أُولى وهي بغداد ( كرخ – الرصافة)، أربيل ونينوى والنجف والبصرة والأنبار، كما يَتضمن مشروع الموهبة افتتاح مركز نسوي في بغداد، وأكدَ كامل أن المركز يستقبل اللاعبين الموهوبين من إعمار ٩ إلى ١٦ عاما، بإشراف مدربين أكفاء من حملة الشهادة الآسيوية أو ما يعادلها ، إلى جانبِ تشكيل لجنة للكشافين من المدربين واللاعبين القدامى تتولى تَقييم إنجاز الموهوب ومتابعة تطورهُ ، كذلك إخضاع الموهوب إلى برنامج تربوي ومعرفي تثقيفي يشمل الإطلاع على مستجدات القانون الدولي ونظام التغذية ونظام اللعب وبناء وتطوير الشخصية القيادية، فضلًا عن التشجيع على الدراسة الأكاديمية.

بالمقابل أكدَ مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حرص السيد الوزير عدنان درجال والوزارة على دعم جميع الأنشطة الرياضية التي من شأنها تطوير الرياضة في العراق، وبالتالي ستضع الوزارة منشآتها وملاعبها تحت تصرف المشروع بما يُحقق الصالح العام وتقديم كل ماتستطيع من دعم بمُختلفِ أشكالهِ ليُحقق الأهداف المرجوة منهُ بخلقِ جيلٍ كروي متكامل من جميعِ النواحي.