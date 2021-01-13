مباراة الكويت ستكون المعيار لقدرة العراق على استضافة البطولة

اللجنة المركزية لخليجي 25:

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت اللجنة المركزية المشكلة لتهيئة متطلبات زيارة الوفد الخليجي لمدينة البصرة، اجتماعها الأول برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن علي كريم وعضوية مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة أحمد عودة ومدير عام شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي محمود خلف ومدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي موفق عبد الوهاب، إلى جانب عضوية نائب رئيس اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم شامل كامل.

وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة فإنه “تم خلال الاجتماع بحث أمور عدة ابرزها الأمور اللوجستية والمستلزمات الواجب تهيئتها للزيارة التفقدية التي سيقوم بها وفد الإتحاد الخليجي للمدة ما بين 24-27 من الشهر الجاري للتعرف على استعدادت العراق لإستضافة الحدث الخليجي الكبير ومشاهدة المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي في 27 كانون الثاني، والاطلاع على الأمور التنظيمية و البنى التحتية لمحافظة البصرة والنظر بإمكانية تنظيم العراق لخليجي ٢٥، كون هذه المباراة ستكون المعيار لقدرة العراق على إستضافة البطولة من عدمها“.

واضافت “تم الاتفاق على توزيع المهام بين الوزارة واتحاد الكرة إلى جانب الجهات الساندة في الحكومة المحلية لمحافظة البصرة التي سيكون على عاتقها توفير الفنادق و الأمور الأمنية والجهد البلدي وتأهيل الجانب الصحي وتخصيص مستشفى للوفود الرياضية، اما ما يخص الجانب الفني والمخاطبات الرسمية والمواعيد فستكون مسؤوليته على اتحاد كرة القدم، في حين ستتكفل وزارة الشباب والرياضية بتهيئة ملاعب المدينة الرياضية والفنادق الخاصة بالوفود وإصدار سمات الدخول ومرافقة الوفود والتغطية الإعلامية والعمل التطوعي إلى جانب السعي لمفاتحة مجلس الوزراء من أجل خصيص ميزانية خاصة لبطولة خليجي 25”.

من جانبه، ذكر نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل انه سيمثل العراق في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الخليج العربي لكرة القدم المقررة في قطر الى جانب ممثلي اتحادات الكرة لدول الخليج. وقال كامل لوكالة شفق نيوز ان الهدف من عقد الاجتماع هو الاتفاق على تشكيل لجنة تفتيش ستكون برئاسة الفاضل فهد عبدالله الرئيسي، ستكلف لزيارة المنشآت الرياضية في مدينة البصرة العراقية التي من المؤمل ان تستضيف بطولة خليجي 25، وكذلك تحديد موعد الزيارة.

واضاف انه سيتم في الاجتماع تحديد موعد اللجنة التي ستكون مهمتها الاطلاع على منشآت وملاعب البصرة ومن ثم رفع تقرير الى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وتشخيص النواقص والخلل وابداء الملاحظات والتوصيات لاتمامها باسرع وقت ممكن وقبل انطلاق خليجي 25.

وأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في تصريحات صحفية، أن العراق والبصرة تحديدا جاهزة لاستضافة الأشقّاء في بطولة خليجي 25 الجماهيرية أكثر من أي وقتٍ مضى، مشيرا إلى أن ملاعب البصرة وفنادقها وجميع الترتيبات اللوجستية للبطولة ستكون على أعلى المستويات.وقال درجال “إننا سنستقبل في المدة ما بين 24 حتّى 27 من الشهر الجاري، وفد اللجنة المشكّـلة من قبل إتّحاد كأس الخليج العربي، لتفقد المدينة الرياضية في البصرة جنوب العراق وبقية المرافق الخدمية الأخرى، التي من المؤمل أن تستضيف بطولة الخليج المقبلة نهاية العام الحالي“.

وأوضح درجال؛ أن الحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات أولت اهتماما بالغا بملف خليجي 25 وتتابعه بدقة، وأغلب المنشآت والبنى التحتية جاهزة لاستقبال البطولة التي تنتظرها جماهيرنا الرياضية بشغفٍ، وستقوم اللجنة خلال زيارتها المرتقبة بالاطلاع على سير العمل في المشاريع المرافقة وزيارة مشروع ملعب الميناء سعة 30 ألف متفرج الذي أوشك على الاكتمال ليكون تحفة فنية رائعة تزدان بتواجد الأشقّاء.

وتابع؛ أن “الأشقّاء سيحضرون المباراة الودية بين العراق والكويت، التي ستقام في ملعب البصرة الدولي، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي“.وشدّد الوزير درجال على أن ملف العراق أصبح جاهزا تماما وأن أية ملاحظات ستدونها اللجنة سيتم التعامل معها بمسؤولية، مشيرا إلى أنه لا يجد في البصرة أية نواقص أو تبريرات قد تحرم العراق ثانية من حق الاستضافة.

ولفت الوزير إلى شغف الجماهير العراقية التي تتطلع لاستقبال الأشقّاء في الخليج على أرض البصرة، راجيا أن يزول خطر فيروس كورونا تماما لتكون الملاعب البصرية محتشدة بالالآف الجماهير التي ستعطي للبطولة نكهة ورونقا خاصا يعيد إلى الأذهان استضافة العراق لبطولة خليجي بغداد 1979.