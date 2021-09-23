بطلات أكاديمية هوك فتنس يمثلن المنتخب الوطني في بطولة العالم

طيبة فاهم تحرز المركز الاول في منافسات الأندية للقوة البدنية

بغداد ـ فلاح الناصر:

قدمت أكاديمية هوك فيتنس لاعبات عدة ضمن تشكيلة المنتخب الوطني للقوة البدنية الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم المقررة ان تقام في رومانيا في شهر تشرين الثاني المقبل، اذ اقيمت البطولة في قاعة نادي الشباب الرياضي مؤخرا بمشاركة اكاديمية هوك فتنس ونادي الشباب الرياضي وفريق يمثل شمال الوطن الحبيب.

علما ان البطولة اقيمت باشراف الاتحاد المركزي للعبة/ اتحاد بغداد للقوة البدنية وبرعاية شركة باور هاوي العراق للأجهزة الرياضية بإدارة حسن فؤاد الشحماني، واشتركت فيها 25 لاعبة يمثلن الفرق الثلاثة، وسط منافسات مثيرة حازت على اعجاب اللجنة المنظمة والحضور، وحصلت لاعبات الاكاديمية على 60 نقطة من اصل 60 نقطة، واشتركت الاكاديمية بفريقين لفئتي الشابات والمتقدمات ومجموعهن 14 لاعبة، جميعهن حصلن على المركز الاول، في حين سيمثل العراق في بطولة العالم المقبلة 8 لاعبات لفئة المتقدمات.

وتمكنت اكاديمية هوك فتنس من تسجيل التفوق واحراز اللقب بعد جدارة اللاعبات اللواتي مثلن الاكماديمية وحصلن على التدريب المثالي باشراف الكابتن علي هوك مؤسس الاكاديمية التي تعنى بالرشاقة ووتنمية المهارات الرياضية و البدنية و الفنون القتالية.وحققت الاكاديمية انجازات محلية عدة كما للاكاديمية مشاركات خارجية مميزة، لكنها ما زالت تفتقد الى الدعم والاهتمام من المسؤولين، سيما وزارة الشباب والرياضة برغم ان الاكاديمية لها تعاون فريد مع الوزارة باقامة العديد من الدورات والورش الخاصة لموظفي الوزارة وذلك بالفعاليات التي تتخصص بها الاكاديمية.

ومن اللاعبات المتميزات في المنافسات وحققن المركز الاول بعد اثباتهن لامكانات فنية عالية في رياضة القوة البدنية، هي اللاعبة طيبة فاهم، التي شكلت مع الكابتن علي هوك ثنائيا متميزا في البطولات محليا وخارجيا، ومثلا الاكاديمية بجدارة.

وفازت بالمركز الاول في منافسات وزن 76 كغم، رافعة 235 كغم، اذ اعتلت منصات التتويج وافصحت عن امكانات متقدمة في رياضة القوة البدنية، ويعد إنجاز اللاعبة طيبة دليلا على حسن تعاملها مع البرنامج التدريبي اسوة بزميلاتها لاعبات الاكاديمية، اذ كان النجاح من نصيبهن وبالتالي اصبحن لاعبات ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم في رومانيا.علما ان اللاعبة طيبة فاهم بدأت في رياضة القوة البدنية منذ سنة، وبالتدرج الصحيح في التدريبات استطاعت ان ترتقي بامكاناتها الفنية بفضل المدرب الدولي علي هوك المشرف على اعداد اللاعبة وزميلاتها.

ويسعى فريق الاكاديمية النسوي الذي تم اختياره كمنتخب نسوي للعراق سيشارك في البطولة المقبلة، إلى ان يلقى الدعم المالي ليستطيع ان ينظم معسكرا تدريبيا يسبق البطولة المقبلة وذلك لرفع درجة جاهزية اللاعبات وتحقيق النجاح في المنافسات الدولية التي ستشهد مشاركة واسعة من منتخبات قارات العالم المختلفة.

يشار إلى ان اكاديمية هوك فتنس اطلقت أول نشاطاتها شهر آب عام 2019، عندما نظمت بطولة «التحمل العضلي واللياقة البدنية» برعاية الأكاديمية السويدية سيوس للياقة البدنية وضيفتها قاعة بك رامي جم ببغداد، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبات.