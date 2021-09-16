جامعة البصرة تنظم عددا من الورش والحلقات النقاشية والندوات

استقبلت وفداً من وزارة الصناعة والمعادن لتوفير فرص للخريجين

البصرة ـ سعدي السند:

استقبل رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي وفداً من وزارة الصناعة والمعادن

وناقش الطرفان مبادرة المديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة لدعم الطلبة الخريجين والتقليل من البطالة..

وذكرت مسؤولة الوفد هدى قاسم خزعل ان المديرية اعلنت عن مبادرة احتواء لطاقات وابداعات الطلبة الخريجين تمثلت بتأسيس مشاريع صناعية لهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة من مرحلة اختيار المشروع وحتى وصوله الى مرحلة الانتاج والتسويق مبينة ان المبادرة تهدف الى توفير فرص للخريجين ودعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة مادياً .

واكد رئيس الجامعة على ترحيب الجامعة بهذه المبادرة وتقديم الدعم الكامل لها واستعدادها الدائم لتسهيل مشاريع الطلبة وتحويل الجامعة من اكاديمية فقط الى جامعة منتجة و حاضنة لتطوير مشاريع الطلبة مؤكداً على فتح افاق مشتركة للتعاون بين الجامعة و المديرية العامة للتنمية الصناعية.

مدى استخدام استراتيجيات التقويم البديل في ضوء التعليم الالكتروني

وبحثت دراسة في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة البصرة (مدى استخدام استراتيجيات التقويم البديل في ضوء التعليم الالكتروني في كليات التربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية)

وتناول البحث الذي قدمته الباحثة لجين امجد جمعة دراسة عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية بلغت العينة (253) عضو من أعضاء الهيئة التدريسية .

وهدفت الدراسة الى التعرف على مدى استخدام استراتيجيات التقويم البديل في كليات التربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية.

و استنتجت الدراسة ان اعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية يستخدمون استراتيجيات التقويم البديل بمستوى متوسط، وتستخدم الاناث من اعضاء الهيئة التدريسية استراتيجيات التقويم البديل بمستوى متقارب مع الذكور من اعضاء الهيئة التدريسية، وان اختلاف التخصص(علمي /انساني) لدى اعضاء الهيئة التدريسية لا يؤثر في مستوى استخدامهم لاستراتيجيات التقويم البديل، ويستخدمون الاستراتيجيات بمستوى متقارب بصرف النظر عن الشهادة(دكتوراه-ماجستير) وانه لا يوجد اختلاف او فرق في مستوى استخدام استراتيجيات التقويم البديل على وفق اللقب العلمي

ورشة الكترونية عن ادارة الازمة

ونظم مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة الكترونية عن ادارة الازمة.

وتهدف الورشة الى تدريب المشاركين على ادارة الازمات والادارة بالأزمات ضمن مشروع رصانة.

و تضمنت الورشة التي قدمها الدكتور وميض عبد الزهرة خضير تعريف معنى ألازمة ومفهومها وإمكانية تدريب الملاكات اصحاب العلاقة وامتلاك الفهم الواضح عن أسباب نشوء وأساليب المعالجة للأزمات المستقبلية و الإلمام بأساسيات تشخيصها و الإلمام بالاحتياجات الإدارية للتعامل مع الأزمات و إمكانية رسم مسار التعامل مع الأزمات والتعرف على كيفية بناء فريق العمل الازموي.

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الانترنت عن المناهج التربوية أسسها ونظريات بنائها وتطويرها ضمن مشروع تنمية وتاهيل.

وتهدف الورشة التي هي جزء من دورة تدريبية تطويرية لأعضاء الهيئات التدريسية التعريف بأهمية المنهج الدراسي واسس بناءه ونظريات تطويره.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور فيصل عبد منشد تقديم شرحاً مفصلاً لمفهوم الحديث ( الواسع ) للمنهج والانعكاسات التربوية ونظريات بناء المنهج و أسس المنهج المدرسي و عناصر بناء المنهج الدراسي واساليب تطوير المنهج بالحذف والاضافة والاستبدال و التطوير بأخذ تصميمات حديثة للمنهج

ورشة عمل عن الاتصالات في العراق

ونظم مركز دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة ورشة عمل عن الاتصالات في العراق بين الواقع والطموح.

وهدفت الحلقة التي حاضر فيها الوكيل الاقدم لوزارة الاتصالات المهندس وادي كريم الحلفي الى بيان النقاط الايجابية والسلبية في ادارة ملف الاتصالات.

وتضمنت الحلقة مناقشة موضوعات كالحوكمة الالكترونية وأهميتها في العراق، وسياسة التحول الرقمي، والتحضير لتنفيذ القمر الصناعي في العراق، والنفاذ الضوئي في عموم العراق وأهمية مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي في وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص .

ونظم مركز التطوير و التعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الانترنت عن الأهداف التربوية ضمن مشروع تنمية وتأهيل.

وتهدف الورشة الى البيان و التعريف التفصيلي للأهداف التربوية وأهميتها في العملية التدريسية والخبرة التعليمية لدى المشتركين .

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور عامر عبدالنبي أهمية الأهداف التربوية وأسس اختيار الأهداف و مستويات الأهداف التربوية وتصنيفها .

وأوصت الورشة بضرورة الاستمرار بالدورات لتأهيل اعضاء الهيئات التدريسية الجدد في الجامعات العراقية وتعزيز ثقافة التنمية المهنية لدى عضو هيئة التدريس.