طاقم متخصص وأجهزة متطورة وتقنيات عالية في معالجة الاورام السرطانية مجانا

مركز العلاج الاشعاعي في مستشفى الطفل التخصصـي في البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

يعد مركز العلاج الاشعاعي في مستشفى الطفل التخصصي في البصـرة واحدا من المراكز المعدودة والمهمة جدا في العراق وقد بدأ العمل به منذ افتتاحه قبل سنوات ودأب على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى مجانا حيث يستقبل المركز جميع الأعمار ومن جميع محافظات العراق.

تقنيات متقدمة في العلاج مع الجودة والنوعية المتطورة

بهذه السطور التي تتسم بالعطاء وحب العمل والخير ونكران الذات بدأ الحديث مع طاقم مركز العلاج الاشعاعي في مستشفى البصـرة التخصصـي للأطفال والذي يتألف من عدد من الأطباء الاختصاص بالعلاج الشعاعي مع أطباء ممارسين وفيزيائيين وهم عصب المركز مع معالجين شعاعيين وممرضين إضافة الى الادارة وعمال الخدمات والكل هنا يشتركون بالجهود التي تقدم مع متابعة جدية ودقيقة من قبل إدارة المستشفى لعملنا ومتابعة كل مايخص انجاح العمل والنهوض به والدخول في كل التفاصيل التي تجعلنا دائما سباقين لتقديم خدماتنا لمرضانا الأعزاء.

الأجهزة المتقدمة والأحدث عالميا

وأكد العاملون في المركز ان عمل المركز يتميز عن جميع المراكز الأخرى بالتقنيات المتقدمة في العلاج وكذلك ببروتوكول الجودة والنوعية المستخدمة والأجهزة المتقدمة والأحدث عالميا ومن خلال فيزيائيي المركز يتم التعامل مع أفضل بروتوكول والذي تؤكد عليه وكالة الطاقة الذرية ويتم تأشير وحفظ القراءات الخاصة بالمريض والبيانات في استمارات خاصة لتكون مرجعية إحصائية لغرض المتابعة وغيرها وقريبا ستكون لنا خدمة RPMالمتطورة ولأول مرة في العراق.

وأكدوا انه من الصور الانسانية المشـرقة التي يفخر بها مركزنا في احدى المرات تعطل جهاز المعجل الخطي في مركزنا ويستغرق اصلاحه عدة أيام فتسابق طاقم المركز من أطباء وفيزيائيين ومعالجين وغيرهم وقرروا عدم التوقف عن العمل لحين إصلاح الجهاز فجمعوا كل بيانات المرضى ومستلزماتهم وشدوا الرحال لمركز العلاج الاشعاعي في مستشفى الصدر التعليمي للعمل كوجبة مسائية ولحين إصلاح العطل وبإشراف ومتابعة ادارة المستشفى وبالتنسيق الناجح مع ادارة مستشفى الصدر التعليمي في البصرة.

ونذكر بالفخر أيضا للزملاء العاملين في مركز العلاج الاشعاعي لمواصلتهم العمل الدؤوب في تقديم خدماتهم في ظل جائحة كورونا مع علمنا بتوقف مثل هذه المراكز عن العمل في العديد من الدول اذ اوقفت تلك الدول خدمات العلاج الاشعاعي بسبب ظروف الوباء ولكن أبطال المركز بمستشفى الطفل التخصصي في البصرة تواصلوا ولم يتوقفوا وقرروا أن يكونوا الى جانب مرضاهم بالمزيد من الفخر والفرح فقد رفع ابطال المركز شعار:(خدماتنا بتقديم العلاج الاشعاعي لن تتوقف) .

هكذا نتعامل مع الطفولة

أبطال المركز قبل أيام قاموا بعلاج طفلة من محافظة ذي قار مصابة بورم الغدة النخامية بتقنية الـIMRTمع التصوير و المطابقة من خلال الـCBCTو بما ان هذه الطفلة تحب شخصية (دورا ) فما كان منا الا ان ننفذ ما تحب ورسمنا لها شخصية (دورا ) على القناع وأجرينا الفحوصات اللازمة لها وأيضا طفلة أخرى حضـرت الى مركزنا وهي تعاني من ورم الدماغ وبعد التحدث معها عن كيفية العلاج وضرورة وضع القناع في أثناء العلاج تعرفنا على الشخصية الكارتونية التي تحبها و كانت شخصيه (توم ) في كارتون توم وجيري وارادت رسمها على القناع فما كان منا إلا أن نلبي طلبها بكل حب وكانت سعيدة خلال العلاج. وحضرت لمركزنا أيضا طفلة مريضة تحتاج للعلاج الإشعاعي وفي البداية رفضت العلاج ولكن بعد الحديث معها ومعرفة الشخصيةالكارتونية التي تحبها وهي شخصيه (ماشا) وافقت على العلاج بشرط رسم شخصيتها المفضلة على القناع ، مركزنا ينفرد بهذه الخدمة إيمانا منه بتقديم الأفضل لكل مريض.

وأشاروا في حديثهم وبفضل من الله وبجهود مميزة من قبل الفريق العامل في مركز العلاج الاشعاعي في مستشفى البصـرة التخصصـي للأطفال تم استخدام وتطبيق تقنيةRapid Arcفي معالجة الاورام السرطانية وهذه التقنية تستخدم لأول مرة في العراق ومن مميزاتها الدقة في ايصال الجرعة الاشعاعية للورم وحماية أكثر للأجزاء السليمة واختصار الوقت وتوزيع الجرعة الاشعاعية على الورم بصورة أكثر دقة وملائمة.

البرتوكولات التي نتعامل بها هي نفسها في أكثر دول العالم تقدما

ويراجعنا 20 – 25 مريضا يوميا ومن عموم المحافظات وتصل الجلسات عندنا احيانا إلى 50 جلسة في اليوم والانتظار في بعض الأحيان عندنا يصل الى صفر.

والمراجعون من كل المحافظات يزدادون عند تعطل الاجهزة في محافظاتهم والكل يراجع بكتاب رسمي وأول خطوة نقوم بها هي تنظيم ملف للمريض ويتم وضع البيانات الكاملة وكل المحتويات التي تخص مرضه وندرج رقم هاتفين لحاجتنا لها عند الاتصال بمريضنا وبعد هذا يحول المريض الى جهاز المفراس ثم الى الفيزيائي ومن ثم يتم رسم خطة لتصل له كمية الجرعة المطلوبة للإشعاع وهذه هي نفس البرتوكولات المعمول بها في اكثر دول العالم تقدما وعندنا في يوم السبت تدقيق وصيانة الاجهزة لضمان سلامة المريض وعندنا جهاز المحاكاة وحواسيب خاصة مع الاجهزة الفيزيائية وجهاز المعجل الخطي مع غرفة اقامة لما بعد التخدير وسر نجاحنا هو التعاون بيننا ودعم ادارة المستشفى لنا.